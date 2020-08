Životní šance na grandslam? Plíškové se vypařily rivalky a nahrává jí rychlý povrch

Pořád to slyší kolem sebe a někdo jí to připomíná. Kdy jako bývalá světová jednička konečně vyhraje první tenisový grandslam. Letos Karolína Plíšková zariskovala a navzdory koronavirovému nebezpečí jako jediná Evropanka z první desítky vyrazila do New Yorku, aby se tu poprala o životní titul.

Při pohledu na světový žebříček s těmi nejlepšími tenistkami je snazší vyjmenovat ty, které se posledního turnaje velké čtyřky zúčastní. Vedle rodačky z Loun jen vítězka Australian Open, domácí Sofia Keninová, její mnohem zkušenější krajanka Serena Williamsová a japonská hvězda Naomi Ósakaová.

Všechny ostatní hráčky z top 10 včetně světové jedničky Ashleigh Bartyové cestu přes moře vzdaly a raději zůstaly v domácí karanténě.

"Musím říct, že mě to překvapilo, nečekala jsem, že se tolik holek odhlásí. Asi se necítí bezpečně, to já jsem neváhala, hned jsem věděla, že sem jet chci," nechala se v New Yorku slyšet Plíšková.

Z té je tak nasazená jednička a hlavní favoritka na titul. "Podle mě to ale nic neznamená. Vůbec nevím, jak na tom budu, pět měsíců jsem nehrála pořádný zápas na ostrém turnaji, takovou pauzu jsem nikdy neměla," krčí rameny Plíšková.

Američtí novináři jí také okamžitě připomněli, že má možná velkou šanci v oslabeném pavouku získat životní trofej.

"Jenže vůbec nevím, jak se na kom projevilo těch pět měsíců. Někdo třeba celou dobu dřel a bude hrát skvěle, někdo třeba nedělal nic moc a nepůjde mu to," upozornila aktuální světová trojka.

Situace je podobná i mezi muži. Vedle dlouhodobě zraněného Rogera Federera odmítl přijet také Španěl Rafael Nadal. Šance se tak otvírá například pro Rakušana Dominica Thiema, který stejně jako Plíšková na první vyhraný grandslam teprve čeká.

Ani on si nemyslí, že US Open kvůli odhláškám ztratilo punc. "Pořád bude strašně těžké ho vyhrát, pole hráčů je stále extra silné, hraje se pořád stejně zápasů. A zápasy bez diváků budou obzvlášť náročné na nervy," prohlásil Rakušan.

S Plíškovou mají společný ještě jeden fakt. Oběma se vůbec nepovedla turnajová generálka v New Yorku a vypadli hned v prvním zápase.

"Byl to těžký úvodní zápas, soupeřka už předtím pár turnajů hrála, neměla teď co ztratit. A z mé strany to nebylo ono," hodnotila porážku s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.

Češka se tedy do pondělního startu US Open potřebuje oklepat. Její agresivní hře založené na skvělém servisu by mohl nahrávat i povrch, který je letos ve Flushing Meadows extrémně rychlý.

Podle srbské světové jedničky Novaka Djokoviče odskakují balony v New Yorku až o 30 procent rychleji než obvykle.

"Podle mě je to nejrychlejší povrch, jaký tu kdy byl. Nevím, proč to udělali, ale bude chvíli trvat, než si na to zvyknu," dodala Plíšková.