Ósakaová si protest rozmyslela. Nakonec si semifinále v New Yorku zahraje

Japonská tenistka Naomi Ósakaová nakonec v pátek nastoupí do semifinále turnaje v New Yorku proti Elise Mertensové z Belgie. Dvojnásobná grandslamová vítězka se původně rozhodla z turnaje odstoupit na protest proti rasismu a sociální nespravedlnosti, nechala se ale přesvědčit organizátory a WTA k pokračování.

Ósakaová se k odstoupení rozhodla po nedělním incidentu, při kterém policie ve městě Kenosha zranila devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. "Jsem sice sportovec, ale především jsem černá žena," napsala na sociálních sítích dvaadvacetiletá Ósakaová, jejíž matka je z Japonska a otec z Haiti.

"Cítím, že jsou tady důležitější věci než tenis, které je potřeba okamžitě řešit," uvedla Ósakaová, která se v New Yorku chystá na blížící se US Open. "Ale nečekám, že by odstoupení moji formu nějak zásadně ovlivnilo," prohlásila předloňská vítězka amerického grandslamu.

"Nicméně jestli se mi díky tomu podaří zahájit debatu ve sportu převážně pro bílé, tak je to krok správným směrem," uvedla Ósakaová. "Z pokračující genocidy černochů z rukou policie už je mi ale na zvracení," prohlásila bývalá světová jednička.

K protestu Ósakaové se přidali také pořadatelé turnaje v New Yorku a odložili semifinálové zápasy na pátek, který měl původně být posledním hracím dnem. I to přispělo k tomu, že světová desítka nakonec v turnaji pokračuje.

"Po mém oznámení a dlouhých rozhovorech s WTA a (Americkou tenisovou asociací) USTA jsem souhlasila s jejich žádostí, aby se v pátek hrálo. Rozhodli se, že všechny zápasy přesunou na pátek, což podle mě zajistí našemu hnutí více pozornosti. Ráda bych WTA a turnaji poděkovala za podporu," uvedla Ósakaová.

Odložením utkání se rozhodly protestovat i zámořské soutěže NBA, WNBA, MLB nebo fotbalová MLS. Formu protestu zvažuje také NHL.