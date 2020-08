Nosím si sama ručník, není to fér. Serena neskousla varování, pak odchodila set

V následujících týdnech chce útočit na grandslamové tituly v New Yorku i Paříži a definitivně tak stanout na piedestalu pro nejlepší tenistku historie. Generálka se ale brzy devětatřicetileté superhvězdě hrubě nepovedla.

Serena Williamsová se netají nejvyššími ambicemi. Ve výrazně prořídlém poli favoritek nadcházejícího US Open logicky vidí ideální šanci, jak konečně dosáhnout na rekordní 24. grandslamový titul.

Metu, jež by ji v historických tabulkách oddělila od Margaret Courtové, marně dobývá od ledna 2017.

Je ale jasné, že ani tentokrát nedostane vůbec nic zadarmo. Ze stínu totiž hodlá vystoupit obrovské množství mladších, ambiciózních hráček. Například Maria Sakkariová.

Právě pětadvacetiletá atleticky skvěle disponovaná ranařka z Atén uštědřila na turnaji Cincinnati Masters, který se kvůli opatřením spojeným s koronavirem hraje netradičně v New Yorku, současné světové devítce poměrně drsnou porážku.

Zápas přitom Serena zahájila skvěle, brzy šla do brejku, vedla 4:1 a 5:2. Jenže pak se ukázaly první problémy. Američanka set nedopodávala a nakonec jej rozhodla až poměrem 7:5. Ke klidu jí rozhodně nepřidalo ani varování od umpirové rozhodčí Aurelie Tourteové. Williamsová totiž nedodržela čas vymezený pro přípravu na zahájení hry.

Při následující výměně stran se k incidentu vrátila, přičemž Tourteovou počastovala zvláštními argumenty.

"Příště mi řekni, než mi dáš varování. Obvykle jsem velmi rychlá hráčka. Chci říct, musím si sama nosit ručníky. To není fér," stěžovala si Williamsová. Kvůli zdravotním opatřením si ale ručníky musí nosit všechny hráčky, již od začátku turnaje platí pravidlo pro všechny stejně.

Williams wanted a soft warning.



"Next time tell me before. I'm usually a super fast player." pic.twitter.com/2AlCVtsA22 — José Morgado (@josemorgado) August 26, 2020

"Měla bys mi říct příště bokem, že musím hrát rychleji. Věř mi, já budu… Ani jsi mě nevarovala," pokračovala bývalá světová jednička. Pozapomněla přitom, že k varování slouží právě varování, které za zdržování hry od rozhodčí dostala.

Ve druhé sadě Williamsová hned ztratila servis, obdivuhodně se ale vrátila, dvakrát prorazila Sakkariové podání a za stavu 5:3 servírovala na vítězství. Situaci ale nezvládla a pustila zarputilou Řekyni zpět do hry. Rozhodoval tie-break a i v něm americká superhvězda prohospodařila slibný náskok (4:1).

Kdo čekal dramatický třetí set, byl zklamán. Williamsová do něj nastoupila jako tělo bez duše a v podstatě jej odchodila.

Blížící se zpěv potupného kanára ztlumila až na poslední chvíli, když za stavu 0:5 odvrátila celkem sedm mečbolů Sakkariové. Ta však v následující hře duel bez potíží uzavřela.

Williamsová, kterou v závěru utkání braly křeče, zažívá situaci, jakou dlouho nepamatuje. Více než čtyři roky neztratila zápas, v němž vyhrála první set. Teď takto padla na dvou turnajích po sobě. Její slabší fyzické kondice využila i v polovině srpna krajanka Shelby Rogersová na podniku v Lexingtonu.

"Nevím, jak se to stalo. Je těžké hrát tak, jak jsem hrála a zůstat přitom pozitivní. A hrát devět hodin v jednom týdnu je prostě příliš. Obvykle tolik nehraju, je to pro mě nové," žehrala Williamsová po zápase na nabitý program.

Trvala na tom, že duel se Sakkariovou měla dovést do vítězného konce. "Měla jsem vyhrát, není pro to žádná omluva. Měla jsem tolik šancí. Musím přijít na to, jak zase takovéhle zápasy zvládat."

Na tiskové konferenci také zaujala originálním přirovnáním. "Sama sebe jsem dostala do té špatné situace. Je to jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu. Přesně to jsem tam dělala. Musím se toho kluka zbavit. Nedává to žádný smysl, je to frustrující," vysvětlila Williamsová.

US Open začíná v New Yorku už v pondělí.

Podívejte se na sestřih duelu mezi Williamsovou a Sakkariovou: