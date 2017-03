Má Plíšková nakročeno k největšímu titulu? Z šesti nejlepších hráček už je v Indian Wells jen ona

před 1 hodinou

Americké kurty Karolíně Plíškové sedí. Loni v létě dosáhla na nejcennější titul kariéry v Cincinnati, pak došla do finále US Open. Teď má nejvyšší ambice také na podniku v Indian Wells.

Indian Wells - Na okruhu WTA není radno s něčím dopředu počítat. Také vysoce prestižní turnaj v Indian Wells zapadl do průměru letošní sezony, i v Kalifornii většina největších favoritek záhy selhala a balila kufry.

Stačí se podívat na osudy šesti elitních nejvýše nasazených hráček. Serena Williamsová měla být jedničkou, ale odhlásila se těsně před turnajem. Dvojka Angelique Kerberová vypadla s Ruskou Jelenou Vesninovou před branami čtvrtfinále, paradoxně se ale v pondělí vrátí na tenisový trůn.

Nasazená čtyřka Simona Halepová ve třetím kole nestačila na Francouzku Kristinu Mladenovicovou. Pátá hráčka světa Dominika Cibulková ze Slovenska padla v osmifinále proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové. Šestka Agnieszka Radwaňská už je také ze hry, stopku jí ve třetím kole vystavila Číňanka Peng.

Ano, ve hře už je jen nasazená trojka. A jedna z mála jistot letošní sezony. Dívka, která se pyšní skvostnou bilancí osmnácti výher ve dvaceti zápasech. Češka Karolína Plíšková.

Před sebou má čtvrtfinále a podle odborníků je jednoznačně největší favoritkou na celkový triumf na takzvaném "pátém grandslamu".

V cestě do semifinále jí sice v noci ze středy na čtvrtek bude stát hvězdná Španělka Garbině Muguruzaová, ovšem v tomto duelu by si na sedmou nasazenou tenistku a úřadující šampionku French Open vsadil jen málokdo. Důvod je jasný. Rodačka z venezuelského Caracasu prohrála s Plíškovou posledních pět vzájemných zápasů.

Španělka si dobře uvědomuje, že Češka je její tenisovou nemesis. Před měsícem v Ostravě během fedcupového čtvrtfinále proti ní uhrála pouhé čtyři gemy. To předposlední duel byl vyrovnanější, na podzim v základní skupině Turnaje mistryň dokonce Muguruzaová neproměnila mečbol a dramatický duel pak ztratila až po setech 2:6, 7:6, 5:7, přestože v posledním dějství vedla už 4:0.

Tahle porážka musela nutně narušit Španělčinu psychiku, Muguruzaová si od té doby na Plíškovou věří ještě o něco méně, než předtím.

"Je to jeden z nejtěžších zápasů, jaké si teď umím představit," řekla poté, co se dozvěděla jméno své čtvrtfinálové soupeřky v Indian Wells. "Karolína hraje opravdu skvěle, je velice konzistentní, sleduju její výkony pravidelně," uvedla Španělka.

A zopakovala tradiční formulku o tom, že do utkání dá všechno a pak se uvidí, na co to bude stačit. "Karolína má svou hru, je velmi agresivní a o jejím servisu není třeba mluvit. Takže prostě půjdu na kurt a zkusím hrát svou hru, být koncentrovaná. Nemůžu udělat víc, než tam jít a dát ze sebe všechno. Vím, že to bude těžký duel," poznamenala.

Muguruzaová porazila Plíškovou jen v prvním vzájemném duelu kariéry, který se odehrál v roce 2013 v prvním kole Roland Garros. Od té doby hrály pět duelů na tvrdém povrchu a Češka dominovala.

Měřítkem by mohl být zejména loňské letní semifinále v americkém Cincinnati, kde česká hráčka vyhrála jasně 6:1, 6:3 a pak si došla pro nejcennější titul kariéry. Teď může získat jeden ještě cennější.

Kdo jí kromě Muguruzaové stojí v cestě? V případném semifinále by se Plíšková utkala s vítězkou zápasu mezi nasazenou osmičkou Světlanou Kuzněcovovou a její ruskou krajankou Anastasií Pavljučenkovovou.

V dolní polovině pavouka jsou turnajová třináctka Caroline Wozniacká, kterou čeká souboj s Mladenovicovou. A také domácí hvězda Venus Williamsová, jež si zahraje čtvrtfinále proti Vesninové.

