Murrayho začíná trápit pouštní noční můra. Nechápu, co se tu se mnou děje, říká

Britský tenista Andy Murray opět v Indian Wells klopýtl hned na začátku a z turnaje vypadl. Světová tenisová jednička si už ve druhém kole neporadila s Kanaďanem Vaskem Pospisilem. Rodák z Glasgow sám netuší, proč se mu uprostřed kalifornské pouště tak nedaří. Hráči už na něj ale možná našli vítěznou taktiku, zdá se, že na něj momentálně platí styl servis-volej.

Indian Wells - Loni se loučil ve třetím, letos už ve druhém kole. Světová tenisová jednička Andy Murray se na turnaji v Indian Wells v posledních letech trápí. Přitom cestu za premiérovým titulem uprostřed kalifornské pouště měl hezky umetenou, až do semifinále neměl potkat žádného hráče top 10. Tentokrát ho však hned v prvním utkání zastavil Kanaďan Vasek Pospísil, momentálně až 129. tenista světa.

"Vůbec nechápu, co se to děje. V tréninku jsem tu hrál skvěle, nevím, čím to je, proč se mi tu v posledních letech tak nedaří. Jestli je to podmínkami, nebo čím, vážně nevím," přiznal britský hráč na pozápasové tiskové konferenci.

S Kanaďanem s českými kořeny ztratil v zápase hned čtyřikrát vlastní servis a prohrál ve dvou setech 4:6 a 6:7. "Ale začal jsem dobře, dvakrát jsem o brejk vedl, nevím, co se pak stalo, vůbec jsem neservíroval dobře, přitom rameno bylo v pořádku," kroutil hlavou Murray.

Brit podnik v Indian Wells nikdy nevyhrál a zdálo se, že letos má obrovskou šanci. Los mu připravil snadnou cestu. Nejsilnějším protivníkem měl být ve čtvrtfinále Jo-Wilfried Tsonga, ale ten také prohrál hned v prvním duelu.

Oproti tomu se o jediné postupové semifinálové místo perou Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer. Nehledě na další hvězdy Juana Martína del Potra nebo Nicka Kyrgiose, které také jsou v druhé části pavouka.

Jenže to všechno jsou jen papírové předpoklady. Pospisil ukázal, že se světové jedničky nebojí a díky skvělému servisu Murrayho dokonale zaskočil. "Byl agresivní, měl tam i několik parádních úderů a hnali ho fanoušci," chválil soupeře devětadvacetiletý rodák z Glasgow.

Novináři lídrovi světového žebříčku také připomněli, že to je letos podruhé, co ho z velkého turnaje vyřadil hráč s taktikou servis - síť. V Australian Open ho stejným způsobem překvapil Němec Mischa Zverev.

Vrací se styl servis - volej do módy?

"Přitom mé výsledky proti tenistům s hrou servis - volej byly vždy fantastické, ale možná je to něco, na čem bych měl trochu víc zapracovat," přiznal Murray.

Podobný styl hry už se na okruhu moc nevidí, lebedí si v něm například český veterán Radek Štěpánek, ale mladší hráči už k němu sahají jen zřídka. Že by se znovu vracel do módy?

"To nevím, lidí často říkají, že tímhle stylem už se nedá hrát a vyhrávat. Já myslím, že když to opravdu umíte, jde to. Záleží samozřejmě na podmínkách a na povrchu, na tvrdém povrchu nebo trávě je to snazší," myslí si Murray.

Sám Pospisil médiím prozradil, že si taktiku vybral cíleně. "Nikdy jsem proti Andymu neuhrál ani set, tak jsem to zkusil jinak, dobře podávat a chodit na síť. Teď jsou to úžasné pocity, porazil jsem světovou jedničku," rozplýval se před novináři šestadvacetiletý Kanaďan. Možná tak ostatním podal návod, jak se na momentálně nejlepšího hráče na okruhu musí hrát.

