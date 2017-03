Někteří jsou si rovnější? Divoké karty pro Šarapovovou provokují, Ruska se vrací jako vyvrhel

před 21 minutami

Patnáctiměsíční trest za užití nedovoleného meldonia se blíží ke konci. A ohlasy na návrat ruské tenisové superstar se stávají takřka každodenní mediální potravou. Jaký názor mají ostatní tenisté a tenistky?

Praha - Když se na začátku sezony začal blížit návrat Rusky Marie Šarapovové do tenisového kolotoče, byli všichni tak nějak smířlivější. V posledních dnech a týdnech ovšem přibývají negativní ohlasy na adresu dopingové hříšnice.

Především kvůli stále citlivější kauze divokých karet, které tenisová megahvězda dostává od pořadatelů jednotlivých turnajů.

Organizace WTA po smršti reakcí dokonce vydala prohlášení, v němž důrazně připomněla, že podle pravidel může Šarapovová jako bývalá grandslamová šampionka a vítězka Turnaje mistryň zažádat a obdržet neomezený počet divokých karet.

V tuto chvíli má díky zájmu pořadatelů jistý turnaj ve Stuttgartu, kde se 26. dubna vrátí po patnáctiměsíčním trestu doping. Podobně proklouzne také na následné prestižní podniky v Římě a Madridu. Její manažerský tým navíc stále dělá vše možné, aby přesvědčil k udělení divoké karty váhající organizátory grandslamového French Open.

Pokud by Ruska divoké karty neobdržela, její nulový bodový zisk by jí nedovolil ani start v kvalifikacích. Šarapovová by tak musela objíždět malé turnaje ITF a sbírat bodík po bodíku. V devětadvaceti letech nepříliš radostná vyhlídka pro tenistku zvyklou na největší možný luxus.

Wozniacká: Pravidla se ohýbají tak, jak se to hodí

Nadstandardní zacházení, které se sibiřské rodačce dostává, podle očekávání přestává vyhovovat ostatním hráčkám. "Můj názor je takový, že by každý sportovec potrestaný za doping měl po návratu bojovat úplně od nuly," nechala se před pár dny slyšet Dánka Caroline Wozniacká.

Bývalé světové jedničce vadí zejména účast Šarapovové na turnaji ve Stuttgartu, jehož hlavním sponzorem je mimochodem firma Porsche, jež právě s ruskou tenistkou marketingově úzce spolupracuje. Problém je v tom, že Šarapovová odehraje svůj zápas prvního kola nezvykle až ve středu. Důvod je prozaický. Patnáctiměsíční trest jí vyprší v úterý.

"Podle mě je tohle rozhodnutí pořadatelů hodně neuctivé vůči ostatním tenistkám. Ale tak to prostě je. Pravidla jsou tu zřejmě od toho, aby se ohýbala tak, jak se každému hodí," řekla Wozniacká. Ta stejně jako většina ostatních hráček nepopírá, že je návrat Šarapovové dobrou zprávou pro tenis jako takový.

"Bude to přínos. A každý si zaslouží druhou šanci. Ale její účast na turnaji, během kterého vyprší její trest, je přinejmenším diskutabilní. Pokud trest trvá a turnaj už začal, je to zvláštní," dodala Dánka.

Plíšková si názor raději nechává pro sebe

Podobně se k aféře postavila hráčka vracející se na post světové jedničky, Němka Angelique Kerberová. "Opravdu divná situace. Maria může hrát utkání prvního kola až ve středu. Nevím, co na to říct. Německé hráčky dělají všechno pro to, aby byl náš tenis zase slavný, a stejně divoké karty ve Stuttgartu nedostanou," našla zajímavou paralelu.

Jednoznačně kritická byla také velezkušená Italka Francesca Schiavoneová. Ta ovládla French Open v roce 2010, přesto bude muset hrát kvalifikaci. "Co říct, sama bych si v Paříži ráda zahrála. Ale nemám takový vliv, jaký má manažerský tým Marie Šarapovové," konstatovala.

Neutrální zůstala česká hvězda Karolína Plíšková. "Pokud jde o divoké karty, myslím si, že záleží čistě na pořadatelích jednotlivých turnajů. Mám na to svůj názor, ale ten si raději nechám pro sebe," uvedla mnohoznačně světová trojka.

Jako jedna z mála se vyloženě na stranu Šarapovové postavila její krajanka Světlana Kuzněcovová. "S divokými kartami je to složité a jsem ráda, že o nich nemusím rozhodovat. Každopádně Maria má mou podporu, celá záležitost byla jen nafouknutá bublina," nechala se slyšet Ruska. Její krajanka si prý zaslouží shovívavost, protože zakázané meldonium užívala z nedbalosti, nikoli kvůli záměrnému podvodu.

Kyrgios nechápe podporu pro dopingovou hříšnici

"Rozumím tomu, že se lidem nelíbí divoké karty pro úmyslně podvádějící sportovce. Ale když se jedná jen o chybu, kterou Maria udělala, je to pak trochu jiný příběh," dodala Kuzněcovová.

Ve svém názoru ale zůstala osamocena. I na okruhu ATP, tedy mezi muži, převažují kritické reakce. Vše odstartoval Andy Murray: "Nedával bych dopingovým hříšníkům žádné divoké karty. Měli by začít od nuly a prokousávat se zpět malými turnaji," uvedl první hráč světa. Ještě o něco důraznější byl Australan Nick Kyrgios.

"Jsem proti všemu, co jakkoli podporuje výkonnost. Sice nerozhoduji o tom, co se stane těm, co dopovali, nicméně nechápu, jak někdo může takovou osobu podporovat," vyjádřil se stručně kontroverzní mladík.

To americký bombarďák Andy Roddick se snažil o citlivé otázce přece jen více přemýšlet. "Musíme to brát tak, že každá mince má dvě strany. V tomto případě je na jedné straně morálka, na té druhé pak byznys. Pořadatelům menších turnajů se nedivím, účast Šarapovové jim pomůže, zvýší to publicitu, přijde víc diváků," řekl čtyřiatřicetiletý, nyní již bývalý tenista.

Grandslamové turnaje však nicméně podle jeho názoru podobnou publicitu nepotřebují. Lidé na ně přijdou bez ohledu na účast či neúčast jedné hvězdy.

Šarapovová je v klidu, cituje Konfucia

"Pokud nechce Francouzská tenisová federace Marii divokou kartu dát, je to jejich právo. Větší zájem o událost znamená také větší zodpovědnost. Malé turnaje budou z účasti Šarapovové těžit, ty velké ale ne. O French Open bude enormní zájem tak jako tak," dodal Roddick.

Jestli se Maria Šarapovová do Paříže v květnu podívá, je stále ve hvězdách. Podle zákulisních informací ale její manažeři zkoušejí úplně všechno. Ruska by nerada na Roland Garros chyběla. A její reakce na vlny kritiky? V podstatě žádná.

Pětinásobná grandslamová šampionka své sociální sítě s denní pravidelností zásobuje fotkami a videi z tvrdé přípravy, kterou před svým návratem podstupuje. Za jedinou odpověď tenisovému světu, který zase a znovu řeší okolnosti jejího comebacku, se dá patrně považovat její příspěvek na Instagramu z konce minulého týdne.

Svou rozesmátou fotku Šarapovová doplnila citátem od čínského filozofa Konfucia: "Nevidím nic zlého, neslyším nic zlého, neříkám nic zlého."

