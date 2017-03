Takhle brzy se na turnaji nepotkali 13 let. Nadal s Federerem stojí před další tenisovou bitvou

před 3 minutami

Přichází odveta za Australian Open. Švýcar Roger Federer a Španěl Rafael Nadal se střetnou v další tenisové bitvě, tentokrát v osmifinále turnaje v Indian Wells. Takhle brzo se v pavouku nepotkali od roku 2004, kdy jejich společná historie začala.

Indian Wells - Uběhl sotva měsíc a půl, co se tihle dva tenisoví titáni potkali ve finále grandslamu a mluvil o nich celý svět. Nyní se Roger Federer a Rafael Nadal střetnou znovu v osmifinále turnaje v Indian Wells. Dva muži, které k sobě pojí obrovská rivalita, ale i nezměrná úcta a respekt, jsou připraveni k další velké bitvě.

"To je to, proč jsem sem přijel, abych hrál proti takovým tenistům, jako je Rafa. Jsem nadšený," řekl po postupu do osmifinále Federer.

Švýcar má přitom se španělskou superstar hodně negativní bilanci, prohrál 25 zápasů a vyhrál jen 12. Ovšem jedním z těch vítězných byl právě ten poslední v Melbourne, kde Federer oslavil zisk 18. titulu z turnajů velké čtyřky a potvrdil pověst nejúspěšnějšího tenisty historie.

"Snažím se z toho úspěchu trochu čerpat a stavět na hře, kterou jsem tam předváděl, ale do zápasu s Rafou půjdu bez ohledu na to, co se stalo v Austrálii, prostě se budu na kurtu snažit hrát volně, bez stresu. To považuju za důležité," prohlásil Federer.

Třicetiletý Španěl v Melbourne novinářům přiznal, že už sám nevěřil, že se na tak vysoké úrovni ještě může s už pětatřicetiletým odvěkým rivalem ve vzájemném duelu potkat. Oba v minulé sezoně trápila zranění a cesta zpátky byla náročná.

As if you needed a reason to get more amped for #FedalXXXVI... 🎥 #BNPPO17 pic.twitter.com/uV2z5PuWkR — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 15, 2017

"Je úžasné, že proti sobě pořád můžeme hrát. Je to souboj dvou herních stylů. Roger hraje i těžké věci s takovou lehkostí, že tenis vypadá snadně. Dokáže udeřit hned z prvních úderů, jakmile zahrajete kratší balón, zaděláváte si na problém," složil Nadal poklonu svému soupeři.

Federer španělského soka také mimořádně uznává a chválou na jeho adresu nikdy nešetří. "To on mě dělá lepším hráčem, má hra roste spolu s tou jeho. Vždycky je výzva proti němu hrát," dodal Švýcar.

V Miami začala jejich společná historie

V plejádě vzájemných lichotek bychom mohli pokračovat, neustále se opakují. Tentokrát bude v kalifornské poušti ale přeci jen něco jinak. Na jejich měření sil totiž dojde už v osmifinále. Takhle brzo se na turnaji nepotkali už od roku 2004 v Miami, kde vůbec v prvním vzájemném duelu vyhrál třetí kolo Nadal.

"Vzpomínám si na to. Bylo mi 17. Šel jsem do zápasu s tím, že nemám co ztratit. Vůbec mi nevadilo, že narážím na nejlepšího hráče takhle brzo, měl jsem spoustu motivace ho porazit, byl to úžasný zápas," loví Nadal v paměti duel, který vyhrál dvakrát 6:3.

Od té doby to byla série semifinálových a finálových duelů, ve kterých se tyto dvě hrající legendy přetahovaly o velké tituly. Až v Indian Wells přichází bitva už v osmifinále.

Federer: V Dubaji jsem cítil únavu, teď jsem připravený

"Hned na začátku turnaje jsme věděli, že z této čtvrtiny losu vzejde jen jeden semifinalista, nehledě na to, jak skvěle v ní kdo hraje," narazil Nadal na fakt, že do jejich části pavouka pořadatelé nalosovali Juana Martína del Potra, Novaka Djokoviče nebo Nicka Kyrgiose. Vítěz středečního duelu se tak ve čtvrtfinále utká s někým z posledních dvou jmenovaných.

Podle Federera bude utkání proti Nadalovi o to nečitelnější. "Tím, že je to takhle brzy v turnaji, oba si asi ještě nebudeme stoprocentně jistí, jak na tom jsme. To by mohlo být pro fanoušky zajímavé, můžou být zvědaví, jak se s tím vypořádáme," pronesl Švýcar.

Pokud bychom měli přihlédnout k jejich formě z posledních turnajů, je na tom lépe Nadal, který si zahrál finále v Acapulcu, zatímco Federer vypadl v Dubaji už v druhém kole.

"Cítil jsem se tam unavený, ale teď jsem šťastný, že cítím, že je má energie zpátky, dobře se pohybuji, a proto si myslím, že budu mít proti Rafovi šanci uspět," věří.

