Tým Bucie baví Indian Wells. Děti naučil tancovat a na kurtu válí. Šafářová se blíží světovému trůnu

Podívejte se, jak Lucie Šafářová a Bethanie Matteková-Sandsová bavily děti v Indian Wells.

Česko-americké tenisové duo Lucie Šafářová a Bethanie Matteková-Sandsová je momentálně neohroženým párem číslo jedna ve světovém žebříčku. Sice jsou jako noc a den, ale na kurtu i mimo něj si skvěle rozumí. Češka by díky tomu mohla po šesti letech opanovat tenisový trůn.

Indian Wells - Oběma je už přes třicet, na okruhu mají ledacos za sebou a především se tenisem ohromně baví. To je ale zřejmě všechno, co Lucii Šafářovou a Bethanie Mattekovou-Sandsovou spojuje. Jinak jsou hráčky česko-amerického deblového týmu jako noc a den. Možná právě proto ale na kurtu v posledních měsících tak dominují a jsou nejlepším párem světa. Věčně usměvavá dvojice pobavila dětské fanoušky v Indian Wells, kteří se mohli zeptat na cokoli, co je napadlo.

Co vás baví kromě tenisu, jak jste silné nebo co je váš nejoblíbenější taneční pohyb. Děti zasypaly deblový pár otázkami a samy se mohly naučit část tanečku, kterým v posledních týdnech Šafářová s Mattekovou-Sandsovou oslavují velká vítězství.

"Naučil nás to kondiční trenér Shaun jako rozcvičku před zápasem. Postupně jsme přidávaly další a další kroky, až je z toho tenhle tanec, který jsme předvedly po vítězství na Australian Open, ale rozhodně jsme to neplánovaly, bylo to spontánní," prozradila novinářům v Indian Wells jednatřicetiletá Američanka.

S o rok mladší Češkou jsou opravdu sehraný tandem. Během dvouleté spolupráce vyhrály už čtyři grandslamové turnaje a loni si zahrály finále Turnaje mistryň.

Zatímco další skvělé páry jako Hingisová, Mirzaová nebo Garciaová, Mladenovicová se rozpadají, ony si skvěle rozumí na kurtu i mimo něj, což se projevuje i na výsledcích. Momentálně jsou nejlepším párem světa, z Mattekové-Sandsové je světová jednička, z Šafářové jen o pár set bodů dvojka.

🍒+🍋=💕! Další super den pro #teambucie! Zítra 3.kolo singla proti Venus Williams! #pojd 🍒+🍋=💕! Another great day for #teambucie! Venus V in singles tomorrow! #bnpparibasopen #pojd #fashion #nike✔️ Zveřejnil(a) Lucie Safarova dne 13. Březen 2017

"Bez skvělého partnera bych se na špičku žebříčku nedostala, takže za to vděčím Lucii, i když nejsme jedničkami obě, na tom nezáleží, hrajeme jako tým," uvedla Američanka.

"Samozřejmě že je žebříček důležitý, ale na druhou stranu v našem případě je to hlavně o tom prožitku," dodala Šafářová, která by už v létě mohla svoji parťačku dohnat a stát se také světovou jedničkou. Navázala by tak na Květu Peschkeovou, která byla před šesti lety zatím poslední českou světovou jedničkou.

365 bodů a Češka bude jedničkou

Do té doby ale ještě má Američanka před Šafářovou náskok. V minulé sezoně totiž před olympijskými hrami střídala po svém boku i jiné tenistky a nahrála o 365 bodů víc.

Od US Open už ale zase válčily spolu a nyní se nemusí bát, že by je žebříček nějak tlačil. Po turnaji v Miami se jim příliš nedařilo, v prvním kole prohrály na French Open i Wimbledonu. Obhajují jen minimum bodů.

Tým Bucie, jak si pár přezdívá, si tak může užívat pohodu. V Indian Wells už jsou ve čtvrtfinále. "Pro mě je to tu jako domácí turnaj, protože jsem z Phoenixu. Všechno je tu blízko, hotely, restaurace, každý to tu zbožňuje," říká Matteková-Sandsová, která tu loňský turnaj vyhrála po boku krajanky Coco Vandewegheové.

S Šafářovou si Američanka skvěle rozumí, i když jsou úplně rozdílné. Na kurtu se skvěle doplňují, Matteková-Sandsová hraje skvěle na síti, brněnská rodačka tvrdí muziku od základní čáry. Mimo kurty je Češka umírněná a spíše introvertní, zato americké tenistky je všude plno. Dokonalá harmonie.

Šafářová je protikladem Američanky

"Na Bethanie je nejdivnější, že má všechno obrovské. Má to největší auto, největšího psa, všechno obrovské," směje se Šafářová. "A ty jsi můj protiklad," culí se také Američanka.

"Přesně tak, já mám doma malého jorkšíra a ty toho největšího psa, co jsem kdy viděla," odvětí Češka.

"Lucka je vůbec hrozně skromná. Jde na trénink s jedním potítkem, zatímco já jich mám asi sedm," dodává pro ilustraci Matteková-Sandsová.

Chvilka se zvídavými dětmi v Indian Wells je obě bavila. "Lucka si s dětmi rozumí, když vidím, jak jí to jde i s vlastními neteřemi, mohla by místo tenisu pořádat letní tábory pro děti," navrhla Američanka. Alespoň prozatím ale zůstane u cesty za společným tenisovým trůnem.

autor: Miroslav Harnoch

