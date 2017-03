Cibulková o Kristýně Plíškové: Podávala jako zvíře. Jenže klíčový rozdíl byl v bojovnosti

před 14 minutami

Větší bojovnost, emoce a zápal pro hru rozhodly fantastický česko-slovenský duel na prestižním turnaji v kalifornském Indian Wells. Kristýna Plíšková měla na dosah životní výhru, nakonec ale padla po téměř tříhodinovém boji.

Indian Wells - Byla jediný míček od největšího vítězství kariéry. Mohla doprovodit své zatím slavnější dvojče mezi šestnáct nejlepších tenistek takzvaného pátého grandslamu.

V kalifornském Indian Wells ale Kristýna Plíšková nakonec prožila velké zklamání. V bezmála tříhodinové česko-slovenské bitvě neproměnila mečbol a se světovou pětkou Dominikou Cibulkovou padla po setech 6:2, 6:7, 6:7.

Slovenská hráčka po utkání působila, jako by se podruhé narodila. A v samotném duelu tomu tak skutečně bylo. Vždyť Cibulková prohrávala ve druhém setu už 3:5. Pak ale naplno uvolnila zbraně, které ji zdobí nejvíce. Neuvěřitelnou fyzickou kondici a obdivuhodnou bojovnost bez hranic.

Výborně hrající Češku tak nakonec pokořila. "Já už jsem zapomněla na to, že jsem odvrátila mečbol," řekla Cibulková na pozápasové tiskové konferenci, na kterou tradičně chodí pouze vítězka duelu. "Klíčový rozdíl byl v tom, že jsem bojovala, bojovala, bojovala o každý jednotlivý míček," prohlásila sedmadvacetiletá rodačka z Bratislavy.

Cibulková tím nepřímo vyzdvihla vlastní bojovnost, zároveň ale také to, co kritici často vyčítají Kristýně Plíškové. Že jí čas od času chybí větší emoce a přirozený zápal pro hru. Tentokrát ale české tenistce skutečně chybělo jen štěstí, výhra byla neskutečně blízko.

"Dnes opravdu nebylo lehké proti ní hrát. Hrála výborně a servírovala taky skvěle. Já nemohla na začátku najít svůj rytmus, ale dostala jsem se do zápasu a musela jsem jít po každém míči, abych to otočila. To se stalo a já jsem strašně šťastná," uvedla vítězka podzimního Turnaje mistryň.

Nakonec se Cibulková o výkonu soupeřky rozpovídala ještě více. "Abych pravdu řekla, viděla jsem ji v posledních zápasech a čekala jsem, že bude hrát skvěle. Měla výborné ploché údery, chodila si pro ně a samozřejmě, servis je její největší výhoda. Do stavu 6:2, 5:3 servírovala neskutečně. Podávala jako zvíře!" pochválila Plíškovou.

Česká tenistka zaznamenala v zápase osmnáct es, Slovenka dokázala najít recept až na poslední chvíli. "Byl to nefalšovaný boj. Byla jsem pod velkým tlakem. Za stavu 5:3 mi konečně dala nějakou naději a já ji využila. Začala jsem hrát lépe a lépe," popsala počátek obratu slovenská tenistka.

Ve třetím setu měla Plíšková dva brejkboly za stavu 4:3, ovšem Cibulková oba odvrátila.

"Při důležitých míčích jsem nezpanikařila a zahrála nejlépe, jak jsem jen mohla. Byla jsem statečná, věděla jsem, co mám dělat. Samozřejmě jsem měla strach, ale dostala jsem se přes to," upozornila Slovenka s tím, že vítězství v Singapuru při dostaveníčku osmi nejlepších hráček světa jí dodalo sebevědomí potřebné ke zvládnutí právě těchto klíčových momentů.

Za stavu 6:5 v závěrečném dějství nezvládla Cibulková zápas doservírovat. V dlouhém gemu se ani jednou nedostala k mečbolu, zatímco Plíšková proměnila poslední ze šesti brejkbolů. Ani tento problematický okamžik ovšem Slovenku nijak psychicky neovlivnil.

"Pořád jsem se cítila dobře, byla jsem v dobrém rozpoložení a věřila jsem si. Nebyla jsem negativní a to se mi vyplatilo," uzavřela Cibulková, která závěrečný tie-break ovládla poměrem 7:4.

Pro Kristýnu Plíškovou pochopitelně vyřazení neznamená žádnou tragédii. Svůj úkol splnila i postupem mezi dvaatřicet nejlepších. Momentálně čtyřiapadesátá hráčka žebříčku potvrdila velký progres posledních měsíců, který osladila ziskem svého prvního titulu na okruhu WTA v uzbeckém Taškentu.

Plíšková navíc na Australian Open postupem do třetího kola vylepšila své dosavadní grandslamové maximum. A letos si připsala cenné skalpy Italky Roberty Vincové nebo Rusky Darjy Kasatkinové.

