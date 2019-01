Kvitová se rozplakala na kurtu. Nečekala jsem, že tohle dokážu, přiznala v slzách

před 34 minutami

Petra Kvitová prošla po pěti letech do semifinále grandslamového turnaje. Po vítězství nad domácí Ashleigh Bartyovou českou tenistku při rozhovoru s Jimem Courierem přemohly nekontrolovatelné emoce.

Jeden z nejslavnějších tenisových arén na světě, ta pojmenovaná po legendárním Rodu Laverovi, zažila srdceryvný moment.

Petra Kvitová se po čtvrtfinálové výhře neudržela a propukla v pláč, když se jí americký moderátor a někdejší král světového tenisu zeptal, zda po fatálním zranění levé ruky z prosince 2016 někdy ztratila víru, zda bude ještě bojovat o finále grandslamu.

"Upřímně, vůbec jsem si nedokázala představit, že bych mohla hrát znovu na tomhle stadionu a utkávat se s těmi nejlepšími. Je to úžasné. Děkuji vám všem," prohlásila plačící tenistka poté, co jí australské publikum navzdory prohře domácí naděje Bartyové odměnilo bouřlivým aplausem.

"Je skvělé vidět tě zpět. Jsem za tebe moc šťastný," reagoval Courier, aby se vzápětí zeptal na soupeřku, která nyní české tenistce stojí v cestě do finále.

Jeho krajanka Danielle Collinsová, momentálně 35. hráčka světového žebříčku, figurovala ještě před rokem ve druhé stovce rankingu. V Melbourne ale září a zahraje si první grandslamové semifinále kariéry. Courier správně připomněl, že zkušenost Kvitové s americkou soupeřkou je čerstvá. Odehrály spolu hned první duel letošní sezony, v Brisbane se po vydřené výhře 6:7, 7:6, 6:3 radovala Češka.

"Doufám, že to tady nebude znovu na tři hodiny," odpovídala Kvitová už s typickým zářivým úsměvem na tváří. Ke Collinsové řekla: "Nemá zkušenost s takovým zápasem, na druhou stranu neví, co je to strach. Je agresivní a hraje výborně. Já budu muset hrát lépe než v Brisbane, kde jsem jí nechala, aby podávala na ukončení zápasu," vysvětlila česká tenistka, která se po výhře nad Bartyovou vyšplhala v live verzi žebříku WTA na první místo.

Stále ji ale mohou přeskočit tři tenistky, včetně Karolíny Plíškové.