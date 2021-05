Kvitová - Kerberová 1:0. Češka se oklepala po pomalém úvodu a v závěru setu udeřila

Česká tenistka má za sebou solidní turnaj v německém automobilovém městě. Zvládla vyhrát dvě utkání a ve čtvrtfinále vedla 1:0 na sety a 5:2 ve druhém proti Elině Svitolinové. Jenže nadějné vedení ztratila a Ukrajinka vývoj zápasu otočila. Antuka je sice asi nejméně oblíbený povrch pro českou hráčku, ale dnes by si mohla věřit, forma hovoří spíše pro ní. Kvůli zranění krajanky Bouzkové neodehrála celé utkání a měla by být fit. A vůbec by ji nemělo rozhodit, že ačkoliv se svou soupeřkou vede ve vzájemné bilanci 7:6, tak na antuce je to 1:3. Němka totiž letos nepůsobí vůbec dobře.