Kvitová léčí smutek českým derby, Plíšková v Madridu vyhlíží respekt soupeřek

Tuhle antuku mají rády všechny tenisové ranařky. Kurty jsou ve vyšší nadmořské výše, míče dobře létají, hra je svižná. Není divu, že v Madridu Petra Kvitová už třikrát vyhrála. O čtvrtém titulu už ale raději ani nesní. To její krajanka Karolína Plíšková chce ve Španělsku v očích soupeřek znovu vidět respekt.

Ženský tenisový okruh WTA v posledních týdnech putuje místy, která mu byla loni kvůli pandemii koronaviru zapovězená. Zřejmě i proto je po Stuttgartu pořádně našlapaný i podnik v Madridu. Jen tři hráčky z první třicítky si dovolily vynechat účast, všechny ostatní pokračují v antukové jízdě.

Nechybí ani Kvitová, která odjížděla z Německa po čtvrtfinále, ve kterém proti Ukrajince Elině Svitolinové neproměnila dva mečboly. "Pořád ta porážka bolí. Nasedla jsem pak do auta, přejela do Prahy, přeprala si věci, dala kafe a zase odcestovala sem," přiznala česká tenistka.

Ve španělské metropoli turnaj už třikrát vyhrála, ale vůbec by jí nenapadlo myslet na čtvrtý zářez. "Jak říkám, pořád ve mě nějak doznívá ten Stuttgart, nemyslím takhle daleko, ani o tom nesním. Na druhou stranu madridský turnaj pro mě znamená takový milník, díky němu jsem začala věřit, že dokážu hrát dobře i na antuce," uvedla tenistka z Fulneku.

Však jí k tomu nahrávají podmínky, které v Madridu panují, je teplo, nadmořská výška města je kolem 667 metrů nad mořem, míče dobře létají, což její agresivní hře svědčí.

"Přijde mi, že tady ode mě míče letí na druhou stranu rychle a zpátky je to pomalejší, jak mi to antuka pěkně zpomalí. Od prvního tréninku se cítím dobře, jen si musím zvyknout na to tempo," uvedla hráčka, která tu bude hrát o návrat do první desítky.

Los si s ní opět pohrál a vůbec ji nešetřil. Zatímco ve Stuttgartu musela v prvním kole zdolat finalistku letošního Australian Open Jennifer Bradyovou, v Madridu se jí postaví do cesty krajanka Marie Bouzková. A ta ji už jednou porazila.

"Set a půl jsem hrála výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci, takže teď musím vydržet do konce," kalkuluje Kvitová, která by si tak ráda zlepšila náladu po prohře z minulého týdne.

Ani nasazená šestka Karolína Plíšková nemůže z madridského losu zrovna křepčit. Poprvé v kariéře změří síly s vycházející hvězdou Američankou Cori Gauffovou.

"Věřím, že to bude zápas s vysokou úrovní. Teď je na cestě vzhůru, ale netuším, jak je na tom s hrou na antuce, každopádně se na ten zápas těším," prohlásila o světové pětatřicítce.

Letos má bývalá tenisová jednička na kontě teprve devět výher, a tak k ní přilétla na přeturnajové tiskové konferenci i otázka na to, zda věří, že právě v Madridu dokáže být nebezpečná.

"V to doufám vždycky, a tady už jsem v minulosti pár zápasů vyhrála. I když nehraju zrovna ideálně, věřím, že soupeřky mají respekt, přeci jen za sebou mám nějaké výsledky. A třeba ve Stuttgartu už jsem docela hrála tak, jak bych se chtěla prezentovat," neztrácí optimismus rodačka z Loun.

V Madridu by neměla chybět ani Karolína Muchová, která si v prvním kole německého podniku hnula se zády, ale přesto se startem na další antukové akci počítá, v prvním kole vyfasovala Číňanku Wang Čchiang.

Barboru Krejčíkovou čeká domácí Paula Badosaová a Markétu Vondroušovou někdejší německá světová královna Angelique Kerberová.