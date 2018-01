Hrát proti Šarapovové? To byl odmalička můj sen, jsem nadšená, těší se na semifinále Siniaková

před 6 hodinami

Kateřina Siniaková vyhlíží semifinálovou bitvu v Šen-čenu, ve kterém se jí splní dětský sen a zahraje si proti Rusce Marii Šarapovové.

Šen-čen - Od prvního míče na ní bylo vidět, jak moc chce zápas vyhrát. Kateřina Siniaková nastoupila ve čtvrtfinále turnaje v Šen-čenu na krajanku Kristýnu Plíškovou ve velkém stylu. Vyhrála s přehledem dvakrát 6:2 a zahraje si vysněné semifinále proti ruské superhvězdě Marii Šarapovové.

Tenistka pražské Sparty dělala starší z dvojčat Plíškových velké problémy především svým pohybem a agresivní hrou. Siniaková předvedla v prvním setu jen jednu nevynucenou chybu a přidala 16 vítězných míčů, celkem jich v zápase posbírala 26.

"Ona dobře servíruje a tvé podání dobře čte. Zkus jí servírovat taky trochu na tělo, ať je víc pod tlakem a musí víc přemýšlet, co udělá," radil během utkání Plíškové trenér Martin Fassati.

Ta si z toho ale příliš k srdci nevzala, dál se nechala od agilní krajanky tlačit a prohrála i druhý set poměrem 2:6.

"Jsem moc šťastná, je to úžasné, myslím, že jsem hrála opravdu velmi dobře," byla první slova jednadvacetileté Siniakové při vítězném rozhovoru na kurtu. Největší radost jí ale udělalo to, že si semifinále střihne proti bývalé světové jedničce Šarapovové.

"Je to odmalička můj sen, si proti Marii zahrát. Už ráno jsem říkala trenérovi, jak ráda bych vyhrála, že by mohla být mou soupeřkou v dalším zápase. A ono se mi to teď splní. Jsem nadšená a doufám, že podám nejlepší možný výkon," rozplývala se nad jménem další překážky v cestě za obhajobou titulu Češka.

Bude to souboj generací. Když Šarapovová v roce 2004 triumfovala na wimbledonské trávě v All England Clubu, bylo Siniakové teprve osm let. Nyní už je pohledné Rusce 30 let a po odpykání dopingového trestu se stále snaží prodrat na místa, která jí kdysi patřila.

Čtvrtfinálovým vítězstvím nad Zarinou Dijasovou se Šarapovová posune minimálně do první padesátky žebříčku. Novináři jí ale na tiskové konferenci předhazovali otázku, zda už vyhlíží finálový souboj se současnou světovou jedničkou Simonou Halepovou.

"Ještě před sebou obě máme jeden zápas. Bylo by hezké zahrát si proti nejlepší tenistce světa, ale tak daleko nekoukám. Jsem ráda, že jsem zpátky v padesátce, ale ještě je v mém tenisu spousta věcí, které potřebuji zlepšit," hýřila skromností Ruska.