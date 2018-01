Další dvě Češky vlétnou do světové špičky, předpovídá Nováček. A věří v návrat Plíškové na trůn

před 3 hodinami

Petra Kvitová se vrátí do elitní desítky, Karolína Plíšková bude světovou tenisovou královnou. Trápení českých mužů ale bude pokračovat. Bývalý tenista Karel Nováček předpovídá, jak si český tenis povede v roce 2018.

Praha - Český tenis si v minulém roce prožil řadu úspěchů, ale také některé neúspěchy.

Karolína Plíšková se na čas probojovala k postu světové jedničky, totéž se povedlo Lucii Šafářové ve čtyřhře. Petra Kvitová se po vážném zranění ruky rychle dostala zpět do formy, mladí Češi ovládli po dlouhých dvaceti letech juniorský Davis Cup.

Na druhou stranu jejich dospělí kolegové teprve podruhé v historii samostatné republiky sestoupili z elitní společnosti dospělého Davisova poháru. Ženy ve Fed Cupu přerušily tříletou sérii vítězných finále a prohrály o kolo dřív na půdě pozdějších vítězek z USA.

Tomáš Berdych, sužovaný zdravotními problémy se zády, nezastavil svůj pád žebříčkem. Druhý strůjce někdejších daviscupových triumfů Radek Štěpánek ukončil kariéru.

"Z těch všech loňských událostí bych ale nejvýše řadil to, co se podařilo Karolíně Plíškové. Být nejlepší na světě je samozřejmě velká věc a pro český tenis to byla fantastická vzpruha," řekl deníku Aktuálně.cz Karel Nováček.

"Hned za tím bych ale chtěl zmínit comeback Petry Kvitové. To, co se jí přihodilo, musí s každým člověkem velmi silně zatřást. Ona se ale působivě oklepala, vždyť takřka hned po návratu dokázala vyhrát turnaj," připomněl Nováček emotivní příběh dvojnásobné wimbledonské šampionky.

Někdejšího osmého hráče světového žebříčku také těšilo, jak hlasitě si o pozornost řekli mladí čeští tenisté. V posledních letech totiž zaznělo nesčetněkrát, že produkce velkých a skutečně slibných talentů v chlapecké kategorii výrazně zaostává za proslulou českou dívčí líhní.

Jonáš Forejtek, Andrew Paulson a zejména čtrnáctiletý Dalibor Svrčina ale v juniorském Davis Cupu smetli světovou konkurenci pozoruhodným způsobem.

"To je ohromně pozitivní věc, speciálně mezi chlapci. Víme, že ta práce tady konečně nese ovoce. Ten úspěch je třeba vyzdvihovat, vzít si z něj potřebné sebevědomí," komentoval juniorský úspěch Nováček, který k nadcházející sezoně 2018 přistupuje z pohledu českého tenisu velmi optimisticky.

Pane Nováčku, jedna z hlavních otázek, kterou si pokládají fanoušci před začátkem nové sezony, zní: Dokáže se Karolína Plíšková vrátit na post světové jedničky?

Má k tomu velmi blízko. Špička je bez dominantní hráčky typu Sereny Williamsové velmi nestabilní. Šance tam je a už Australian Open ukáže, jak reálná je ta možnost. Karolína v Melbourne obhajuje loňské čtvrtfinále, což si myslím, že určitě zopakuje. Tamní povrch jí velmi sedí. Osobně tipuji, že dojde do semifinále nebo dokonce do finále.

Ostře sledovaná bude pochopitelně i Petra Kvitová. Ta se po půlroční pauze propadla v žebříčku a do sezony vstupuje až jako 29. hráčka světa. Co čekáte v nadcházejícím roce od ní?

Věřím, že je schopná vrátit se poměrně rychle do první desítky, dost možná i do elitní pětky. To, jak se rychle vrátila na okruh, bylo z mentálního hlediska nesmírně důležité. Myslím si, že i získala novou motivaci a bude chtít dokázat, že patří do absolutní špičky. Já jsem přesvědčen, že svým herním projevem tam skutečně patří.

Tomáš Berdych načíná svou sedmnáctou sezonu mezi profesionály. V žebříčku je devatenáctý, konkurence je stále tvrdší. Dokáže se Tomáš ještě zvednout a zastavit žebříčkový propad?

Herně na to pořád má. Ale otazníkem je zdraví. Tomáše loni dostihly vleklé problémy se zády a takové věci jen tak nezmizí ze dne na den. Ze zkušenosti vím, že když ty potíže budou přetrvávat, člověku to pak rychle bere další motivaci. Chuť rvát se na kurtu a makat v tréninku logicky slábne.

Český daviscupový tým čeká boj o návrat do světové skupiny. Zvládne to tým Jaroslava Navrátila?

Moc bych si to přál, protože český tenis do elitní divize samozřejmě patří. Ale nebude to vůbec jednoduché, obzvlášť pokud nebude k dispozici Tomáš Berdych. Bez něj nemá kapitán moc kde brát, to je třeba si přiznat.

A Fed Cup? Vrátí se Češky na vítěznou vlnu a budou opět bojovat o vítěznou trofej?

Nevidím důvod, proč by neměly. S hráčkami, které máme, prostě musíme myslet na ty úplně nejvyšší mety. Čeká nás atraktivní souboj proti Švýcarkám a vítězství už české holky pošle do semifinále. Pak se může stát cokoli.

Zpět k českým jednotlivcům. Vidíte někoho, kdo by mohl v nadcházející sezoně vystřelit žebříčkem vzhůru, třeba až do užší světové špičky?

Napadají mě hned dvě jména, u kterých je to jen otázka času. A o tom jsem přesvědčen. Markéta Vondroušová a Kristýna Plíšková. Rozhodně mají na to, aby se podívaly třeba i do první dvacítky pořadí.

Co se týče českých mužů, tam ale takto optimisticky předpovídat nemůžeme…

Bohužel ne. U nich je otázka, jak moc to vlastně sami chtějí. Jiří Veselý a Adam Pavlásek v minulosti mnohokrát ukázali, že talent mají velký. Talent ale nikdy sám o sobě nestačí. A tím jim nechci nějak sahat do svědomí. Obecně je to ale tak, že někoho prostě vnitřně uspokojí, když je čtyřicátý na světě. Pokud chcete výš, musíte si zkusit sáhnout až na dno. Každý není výjimečný jako Kyrgios, že i bez disciplíny může být v pohodě kolem patnáctého místa.

Konkrétně u Jiřího Veselého se ten progres už před pár lety v podstatě zastavil. Přitom byl považován za nástupce Berdycha. Co je tam špatně?

To musí vědět on sám, případně jeho trenéři. Když to ale budeme hodnotit s odstupem, tak uvidíme, že Jirka hraje tři roky pořád to stejné. Je to k zamyšlení. Já jako bývalý tenista bych ho rozhodně nabádal k tomu, aby zkoušel změny. Padesátý umí být, ovšem musí si položit otázku: Co můžu udělat jinak a lépe, abych byl třeba třicátý? Doufám, že najde tu motivaci.