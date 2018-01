Kateřině Siniakové se dnešním dnem plní sen. Vždycky si proti Rusce Marii Šarapovové chtěla zahrát a dnes se jí to podaří v semifinále turnaje, na kterém obhajuje titul. Žebříčkově je favoritkou Češka, Ruska už se ale postupem do semifinále dostala minimálně zpět do první padesátky.