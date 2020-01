Federer věří v další zázrak. Zase ho odepisují, s Djokovičem nemá mít žádnou šanci

Stará známá písnička: je už přece jen starý, pomalu se loučí se špičkovým tenisem, nemá prakticky žádnou šanci. Roger Federer je před semifinálovým šlágrem Australian Open proti Novaku Djokovičovi v roli stoprocentního outsidera.

Nic, co by dávno neznal. Takhle už ho tenisová veřejnost odepisovala mnohokrát. Především mezi lety 2013 a 2016, kdy byl stínem neporazitelného šampiona a marně čekal na grandslamový titul.

Teď už je Federerovi osmatřicet let, jeden z turnajů velké čtyřky ovládl naposledy před dvěma lety. Důvěra v jeho věkem neomezené možnosti opět markantně slábne.

"Obávám se nejhoršího. Obávám se, že Novak zvítězí naprosto jasně. Chtěl bych vidět skvělou dramatickou bitvu dvou z nejlepších hráčů historie, ale obávám se, že se to nestane," prohlásila bývalá světová jednička, Švéd Mats Wilander.

Stejného názoru je i skupina tenisových odborníků z ESPN. Všichni bez výjimky tipují vítězství Djokoviče ve třech, maximálně čtyřech setech.

Neúprosné jsou i kurzy sázkových kanceláří. Federerův průměrný kurz na vítězství je 6.44, Djokovičův 1.13.

Výmluvně hovoří všechny možné statistiky. Srb porazil Švýcara v pěti posledních grandslamových setkáních včetně nezapomenutelného loňského finále Wimbledonu, kde mu utekl ze dvou mečbolů. Djokovič vyhrál i tři poslední vzájemné duely v Melbourne.

Z Federera je jasný outsider rovněž z hlediska momentálního rozpoložení. Na kurtu letos v Melbourne strávil o dvě a půl hodiny víc než Djokovič. Pět setů, velké množství sil i značné nervové vypětí ho stály zápasy proti domácímu Johnu Millmanovi a Američanovi Tennysu Sandgrenovi. Jednu sadu mu sebral i Maďar Marton Fucsovics. Djokovič naproti tomu drobně zaváhal jen v prvním kole, kdy ztratil set s Němcem Janem-Lennardem Struffem.

Z hlediska fyzické připravenosti vypadá nepřemožitelně, naopak Federera trápí třísla a jak sám v nadsázce přiznal, mívá problém vstát z postele.

"Roger zatím nehraje tak dobře, jako Novak. Je unavený, navíc může být zraněný, i když to nepřizná. A proti Novakovi se musí hýbat ještě mnohem lépe, aby měl vůbec nějakou šanci," řekl Wilander, expert stanice Eurosport.

Čeho se tedy grandslamový rekordman může chytit? Třeba posledního vzájemného duelu. V listopadu na Turnaji mistrů se Federer postavil všem pesimistickým predikcím a Djokoviče přehrál ve dvou setech.

Těžit může také z pocitu, že nemá co ztratit. Už mohl být z turnaje venku. S Millmanem byl dva míče od vyřazení a jeho kouzelnický únik ze sedmi mečbolů proti Sandgrenovi se právem označuje za "zázrak v Melbourne".

"Bylo naprosto úžasné, co předvedl. To je přesně důvod, proč je tím, kým je," velebil Djokovič svého velkého rivala, s nímž svede celkově už padesátý souboj. Na vítězství Srb vede 26:23.

"Na každý pád chovám k Rogerovi velkolepý respekt. Je jedním ze dvou mých největších rivalů. Řekl jsem to už mockrát a řeknu to znovu. Moje zápasy proti Rogerovi a Rafovi ze mě udělaly tenistu, kterým jsem dnes. Jsem jim za to vděčný," rozpovídal se Djokovič.

Má se na pozoru, ale věří ve své schopnosti. Víru ale prokazuje i Federer.

"Je to semifinále, je to speciální den. Roli tam hraje adrenalin a spousta dalších věcí," zamýšlel se nad tím, proč se necítí být předem poražen.

"Po zápase se Sandgrenem jsem měl k dispozici dvě noci dobrého spánku, doktory, fyzio. Budu v pořádku, i když mám za sebou spoustu tenisu i nervů," uvedl ikonický Švýcar.

A odhodlaně dodal: "Jsem plný naděje."