Strýcovou sesadí její parťačka. Do českého souboje jsem radši nezasahovala, smála se

Tenistka Barbora Strýcová si poprvé na Australian Open zahraje o titul ve čtyřhře. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej tvoří v Melbourne nejvýše nasazenou dvojici a v semifinále porazily české turnajové čtyřky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou 6:2, 6:3.

V pátečním finále Strýcová a Sie Šu-wej narazí na maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. Nasazené dvojky zdolaly 7:5, 6:2 tchajwanské sestry Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni se Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou. O první místo ale v pondělí přijde a v čele ji nahradí právě její deblová partnerka Sie Šu-wej.

Sie Šu-wej se dostane v pořadí čtyřhry před Strýcovou, jelikož loni hrály v Melbourne každá s jinou partnerkou. Tchaj-wanka odečte vzhledem k vyřazení už ve 2. kole o 650 méně bodů než Strýcová za semifinále, jež hrála s Markétou Vondroušovou. A současný bodový rozdíl mezi nimi je v deblovém pořadí 475 bodů.

V úvodním více než dvanáctiminutovém gamu přišla o podání Krejčíková a Strýcová potřebovala stejnou dobu, aby brejk při svém servisu potvrdila. I podruhé v setu pak neudržela podání Krejčíková a Sie Šu-wej úvodní sadu ukončila esem.

Strýcová a Sie Šu-wej si celý zápas jistě držely servis. Výborně returnovaly a při první příležitosti se tlačily k síti. Ve druhé sadě neustála jejich tlak Siniaková a v poslední hře znovu Krejčíková, která při mečbolu poslala míč do autu.

"Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Sie Šu-wej, a tady v Austrálii. Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. "Snažila jsem se do českého souboje nezasahovat," vtipkovala Sie Šu-wej.

Třiatřicetiletá Strýcová může být první českou vítězkou čtyřhry na Australian Open po třech letech. V roce 2017 zde slavila triumf Lucie Šafářová ve dvojici s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.