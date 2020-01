Djokovič - Federer 2:0. Srb má ve 3. setu brejk a je jednu hru od postupu

Roger Federer totiž turnajem neproplouvá zdaleka tak suverénně. V pohodě zvládl zkušený Švýcar jen první dva duely, kdy 3:0 porazil Američana Johnsona a Srba Krajinoviče. Pak se ale objevil na pokraji vyřazení ve třetím kole. To když v rozhodujícím tie-breaku páté sady s domácím Johnem Millmanem prohrával 4:8. Jenže Australan tíhu okamžiku neunesl a několika hloupými chybami závěr favoritovi daroval. V osmifinále už to bylo lehčí, Maďar Fucsovics sice vyhrál první set, poté už ale dominoval Federer. Ve čtvrtfinále už to však vypadalo, že legendární Švýcar bude balit kufry. Ve 4. setu duelu s Tennysem Sandgrenem musel odvracet hned 7 mečbolů, přesto se z problémů dostal, načež opanoval pátému setu. Forma a spousta ubraných sil ale směrem k dnešnímu utkání nevěští nic pozitivního.