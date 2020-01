Pořadatelé poslali Kvitovou do pekla. Za slunce se mi hraje lépe, přiznala Bartyová

Před novináře si přišla sednout pořádně vyšťavená, sotva zvládla odpovídat na otázky. Petra Kvitová ze sebe ve čtvrtfinále tenisového Australian Open proti Ashleigh Bartyové vymačkala úplně všechno. I proto, že ji pořadatelé příliš nešetřili.

Sluníčko bylo vysoko na obloze, na kurtu v aréně Roda Lavera byste jen těžko hledali stín. Právě v tu chvíli ve tři hodiny odpoledne vyrazily rozehrát čtvrtfinálovou bitvu Kvitová s Bartyovou.

Hned po postupu z osmifinále se rozjela na sociálních sítích debata mezi fanoušky i odborníky, zda pořadatelé zařadí zápas domácí tenistky do horkého odpoledne, kdy budou Australance podmínky sedět nejlépe. Tušil to i tým české tenistky, který doufal ve večerní utkání, nestalo se. Sama hráčka se na to ale navzdory porážce 6:7 a 2:6 nevymlouvala.

"Se světovou jedničkou jsem hrála vyrovnaný první set a mohla jsem ho vyhrát. Bylo to opravdu o pár míčích. Klidně to mohlo být finále grandslamu," prohlásila Kvitová, které jako astmatičce víc vyhovují chladnější podmínky.

"Každý má nějaké preference kdy hrát, já miluju sluníčko a denní zápasy, kdy je teplo," přiznala Bartyová, že ji úterní program potěšil.

Přestože dvojnásobná wimbledonská vítězka, ve druhém setu odpadla, měla pro ni Bartyová jen slova chvály.

"Petra je v mých očích skvělá soupeřka. Vždy ze sebe vydá to nejlepší a bez ohledu na výsledek, jestli vyhraje, nebo prohraje, tak má úsměv na tváři. Zápasy s ní miluji," řekla světová jednička.

Češka po zápase přiznala, že v podstatě rozhodl první set, v kterém Kvitová nevyužila brejkboly ani setbol a posadila tak soupeřku do sedla.

"Bylo to frustrující, když jsem prohrála takový tiebreak. Tak dobrý tie-break jsem neodehrála hodně dlouho, což mrzí o to víc," smutnila.

I když neobhájila loňské finále a na grandslamu končí ve čtvrtfinále, chce si z australské šňůry vzít aspoň něco pozitivního. I když jí reálně hrozí, že vypadne z první desítky, pokud Američka Sofia Keninová postoupí do finále úvodního grandslamu.

"Mám za sebou spoustu těžkých zápasů, které jsem byla i přes problémy schopna vyhrát. Jsem ráda za energii, kterou v trochu novém týmu máme, těší mě, že se v drobnostech na kurtu zlepšuju. Snad mi to do budoucna pomůže," doufá Kvitová.