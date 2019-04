Čeští tenisté kupí potupné porážky. Šafránek v Itálii reagoval výbuchem zlosti

před 37 minutami

Jiří Veselý v úterý v Marrakéši přehrál světovou osmnáctku Itala Fabia Fogniniho a zavdal naději na lepší zítřky. Jinak ale čeští tenisté zažívají tragické měsíce. V první dvoustovce jsou jen tři a těm dalším, kteří platili za nástupce Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem, se hrubě nedaří vystoupat mezi elitu.

Pětadvacetiletý Veselý už dokázal na žebříčku vystoupat na 35. pozici, nyní se horko těžko vrací do první stovky.

Třiatřicetiletý Lukás Rosol, někdejší světová šestadvacítka, paběrkuje na 133. místě.

Čtyřiadvacetiletý Adam Pavlásek figuruje až ve třetí stovce rankingu, ačkoli se před dvěma lety podíval na pěkné 72. místo.

Očekávaný vzestup dvaadvacetiletého Zdeňka Koláře stále nepřichází, i tento český hráč momentálně zakotvil ve třetí stovce.

Ještě hůř je na tom o dva roky starší Václav Šafránek, bývalý 191. tenista světa nyní operuje až na 324. místě.

V posledních týdnech navíc čeští hráči zaznamenávají porážky s tenisty, kteří jsou žebříčkově pod nimi a které by měli porážet, chtějí-li stoupat na lukrativnější pozice.

Začal to Veselý, který si odskočil na challenger do španělského Alicante a plnil tam roli druhého nasazeného hráče. Nicméně už ve svém úvodním zápase proti 258. hráči světa Španělu Martinezovi selhal, když ani v jednom ze setů neproměnil náskok 5:4 s brejkem. Ve stejné fázi turnaje nižší kategorie skončil také Adam Pavlásek, jen o kolo dál pak také Lukáš Rosol.

Další Češi, Kolář i Šafránek v tomto týdnu vypadli v prvním kole na ATP challengeru v italské Barlettě. První jmenovaný nestačil na hůře postaveného Litevce Grigelise a letos na antuce zatím vyhrál jediný zápas ze čtyř.

Šafránek padl po boji s 463. hráčem žebříčku Egypťanem Mamúnem a po utkání předvedl svou frustraci prezentoval nevídaným výbuchem vzteku.

Český tenista po posledním míčku nejprve zahodil raketu na vedlejší kurt a pak spustil v angličtině ostrou kritiku na adresu dětských podavačů míčků.

"Byli neuvěřitelně pomalí. Je nemožné hrát takhle zápas. Challengery by měly mít nějakou úroveň. Nemůže to být takhle, musí to být lepší. Každý zápas hrajeme tři a půl hodiny jen kvůli nim," štěkal na rozhodčího, přičemž na druhý dvorec ještě zahodil ručník.

Když už to vypadalo, že se český hráč zklidnil, začal v dalším záchvatu zlosti bezhlavě mlátit lahví do lavičky a křičet nadávky v rodném jazyce.

Šafránek sice na konci března vyhrál turnaj kategorie Futures v Turecku, to ale byla akce konkurenční ITF. Od nové sezony došlo ke kontroverzní změně systému, najednou existují dva žebříčky a za turnaje Futures nedostávají tenisté žádné body do rankingu ATP.

Challengery jsou pro ně tedy mnohem důležitější a Šafránek na nich letos ani jednou z pěti pokusů nepřešel přes první kolo. Účastník dvou prvních kol na grandslamech se kvůli tomu dostává takřka na hranu existenčních potíží, stejně jako spousta dalších hráčů.

Vyhlídky českého mužského tenisu momentálně nevypadají vůbec růžově. Celá řada mladých talentů, jako jsou Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek nebo Patrik Rikl, se totiž po změnách nasazování do turnajů musí podobně jako Šafránek popasovat s mnohem trnitější cestou k bodům.