České čtvrtletí: Kvitová a Plíšková vládnou, mladá generace letí nahoru

před 53 minutami

Pohled do sezónního tenisového žebříčku hladí oko českého fanouška. Petra Kvitová je po úvodním kvartálu světovou jedničkou, Karolína Plíšková po úspěchu v Miami vyskočila na třetí příčku.

"Česko musí být pyšné," napsal Michal Hrdlička na Twitter po porážce své manželky ve finále velkého turnaje v Miami. Narážel tím právě na letošní dominanci Kvitové s Plíškovou, mezi něž se vklínila pouze šampionka Australian Open Naomi Ósakaová.

Děkuju za další neuvěřitelný zážitky, @KaPliskova . Vyhrajeme, prohrajeme, ale hlavní je, že pořád hrajeme. Dneska to nevyšlo, ale jede se dál! Výkon v semifinále se blížil dokonalosti, dneska chyběly síly. A Česko musí být pyšné, dvě zástupkyně v nejlepší trojce roku 2019!!! — Michal Hrdlička (@michalhrdlicka) March 30, 2019

Plíšková v Miami předvedla jízdu do finále, ve kterém nevyužila jedinečnou šanci stát se první hráčkou, která v roce 2019 ovládne dva turnaje. Australanka Ashleigh Bartyová byla lepší a v pořadí, které slouží jako kvalifikace na Turnaj mistryň, okamžitě vyskočila až na čtvrtou příčku.

Pátá je kanadská teenagerka Bianca Andreescuová, šestá Švýcarka Belinda Bencicová, sedmá Ukrajinka Elina Svitolinová a osmá Angelique Kerberová z Německa. Mimo postupovou osmičku se v tuto chvíli nachází Rumunka Simona Halepová.

Pro český tenis se v každém případě jedná o vynikající vstup do sezony. Fanoušci mají o zábavu postaráno a to nejenom při pohledu na absolutní vrchol žebříčku Race to Šen-čen. Zajímavá data z českého pohledu přináší pohled do celé elitní stovky.

V ní se totiž - co se výsledků za první čtvrtletí týče - objevuje hned osm Češek. Jejich konkrétní pozice jsou pak natolik specifické, že důrazně naznačují blížící se nevyhnutelnou generační obměnu.

Pozice letošní české jedničky i dvojky je jasná, na pozicích tři až pět ale najdeme dravé mládí.

Třetí nejlepší Češkou sezony je pochopitelně Markéta Vondroušová. Devatenáctiletá hráčka figuruje na celkové devatenácté příčce, což je obdivuhodné umístění vzhledem k tomu, že tenistka ze Sokolova odehrála letos pouhé čtyři turnaje. Jelikož ale v Budapešti došla až do finále a v Indian Wells i Miami dobyla čtvrtfinálové mety, je její umístění logické.

Čtvrtou nejlepší Češkou v roce 2019 je dvacetiletá Marie Bouzková, těsně za ní pak o dva roky starší Karolína Muchová. Právě tyto dvě mladé hráčky figurují v sedmé desítce letošního pořadí a jejich výkony jsou velkým příslibem.

V závěru první stovky pak ještě nalezneme v Race to Šen-čen Kristýnu Plíškovou, Terezu Martincovou a Barboru Strýcovou, u které ale o jakékoli spokojenosti rozhodně nemůže být řeč. Zkušená plzeňská rodačka letos vyhrála pouhé čtyři zápasy oproti sedmi prohraným.

Ještě větší zklamání přináší hra Kateřiny Siniakové, která je až 120. hráčkou sezony. Dvaadvacetiletá tenistka má tristní bilanci pěti vítězství a devíti porážek.

Útěchou oběma tenistkám může být alespoň umístění v Doubles Race. Siniaková s Krejčíkovou jsou na čtvrté pozici, Strýcová s Tchajwankou Šu-wej Sie drží páté místo.