Česká hra o trůn, odvážný sen je blízko. Kvitová s Plíškovou berou útokem i žebříček

před 1 hodinou

Lepší úvod do roku 2019 si český tenis ani nemohl přát. Petra Kvitová a Karolína Plíšková mají na dosah ohromující historický milník. Zbývá poslední vítězství, aby proti sobě stanuly tváří v tvář ve finále grandslamového Australian Open.

Navíc existuje možnost, že se dvě české tenistky seřadí za sebou na absolutním vrcholu světového žebříčku. Momentální live verze rankingu hovoří takto: v čele je Naomi Ósakaová, druhá Petra Kvitová a pátá Karolína Plíšková.

Pokud Kvitová splní roli favoritky a poradí si ve čtvrtek brzy ráno středoevropského času s nenasazenou Američankou Danielle Collinsovou a hned po ní vyřadí Plíšková z turnaje japonskou šampionku, bude věc ložená naprosto jasně.

Češky si to ve finále rozdají nejen o titul, ale i o post nové světové jedničky. V případě celkového triumfu Plíškové pak budou skutečně dvě Češky na dvou nejvyšších pozicích světového tenisu. Když uspěje Kvitová, zařadí se Plíšková na třetí místo za Ósakaovou a před dosavadní královnu Simonu Halepovou z Rumunska.

Jde ale pochopitelně o záležitosti, o nichž ani jedna z hráček v tuto chvíli nepřemýšlí. V táborech obou tenistek v Melbourne probíhají poslední přípravy na jedny z nejdůležitějších zápasů jejich kariér.

"Popravdě je to poprvé, co o tom slyším. Jsem v turnaji, na grandslamu. Nemyslím si, že by byl tady v hlavě nějaký prostor, abych přemýšlela o žebříčku," potvrzuje Kvitová.

Nicméně tuzemští sázkaři mají jasno. Jak zjistila Česká tisková kancelář, na postup Kvitové do finále sází drtivých 95 procent lidí. A čeští sázkaři věří i Plíškové, přestože je podle kurzů mírnou favoritkou Japonka. Na výhru české tenistky směřuje 80 procent sázek. "Šance na české finále je unikátní," potvrdil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Jednalo by se o jedinečný úspěch. Už nyní české tenistky vyrovnaly dosud nejúspěšnější český grandslam. Dvě semifinalistky měla Češká republika také na Wimbledonu v roce 2014, kde pozdější vítězka Petra Kvitová vyřadila krajanku Lucii Šafářovou v semifinále. Tehdy byla Kvitová jasnou favoritkou a svou roli potvrdila.

Na letošním Australian Open to tak jednoduché není. Rodačka z Bílovce prolétla turnajem ve velkém stylu, neztratila ani set a všem pěti soupeřkám povolila vždy maximálně pět gemů. Obecně je nyní považována za největší kandidátku na titul.

Výrazně ale upřednostňovat její šance před šancemi Plíškové dost dobře nelze. Už vzhledem k těžšímu losu, s nímž se v Melbourne musí v závěrečných kolech vypořádávat hráčka narozená v Lounech. Ta už ve třech případech musela bojovat na tři vítězné sety, v dechberoucím čtvrtfinále proti Sereně Williamsové byla na kraji propasti. A v semifinále vyzve další grandslamovou šampionku.

Sebevědomí se jí v Austrálii zpevňuje do neméně statných rozměrů, jako Kvitové, obzvlášť, když letos ještě nepoznala hořkost porážky. Pokud si poradí i s Ósakaovou, v žádném případě nebude v případném finále outsiderkou.

"Je jedno, kdo proti mě stojí na druhé straně. Vím, že můžu porazit kohokoli. Mám na to zbraně. Už to není jen o servisu a forhendu, mám i další věci," říká Plíšková před semifinále. To mají s Kvitovou společné.

Už nedisponují pouze plánem A, zaměreným na prosté vymlácení soupeřky z kurtu. Naučily se bránit, jsou skvěle atleticky připravené, hlavu mají nastavenou mnohem lépe, než v minulosti.

Plíšková je velmi cílevědomá a jde si za svým i za cenu nepopulárních kroků. Kvitová zase žije svým emotivním příběhem a pohání ji prostá radost ze hry.

Na řadu půjde ve čtvrtek jako první. Collinsovou vyzve v aréně Roda Lavera ve 4 hodiny ráno našeho času. Půjde o druhý vzájemný zápas, ten první se odehrál nedávno, 1. ledna v Brisbane. Češka vyhrála po boji 6:7, 7:6, 6:3. "Doufám, že to zase nebude na tři hodiny," směje se Kvitová.

Lepší statistiku head to head má také Plíšková s Ósakaovou. Porazila ji dvakrát a jednou padla. První vítězství v Torontu v roce 2017 jí ale usnadnila skreč soupeřky na začátku třetího setu. Loni nejprve slavila Japonka, jasným výsledkem 6:2, 6:3 v Indian Wells. Češka kontrovala ve finále v Tokiu, dvakrát 6:4.

Nyní se utkají bezprostředně po skončení prvního semifinále. Ósakaová, úřadující šampionka US Open, moc dobře ví, jak těžký duel ji čeká. "Karolína tady hraje výborně, překvapuje mě, že dělá strašně málo nevynucených chyb," potvrzuje jednadvacetiletá hráčka, že o momentální síle Plíškové moc dobře ví.

Je to právě ona, kdo je hlavní překážkou na cestě k vysněnému českému grandslamovému finále. Podceňovat Collinsovou ale rovněž není na místě. Fakt, že šampionce Australian Open z roku 2016 Němce Kerberové dovolila jen dvě hry, nepochybně stojí za pozornost.