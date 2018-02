Bude to těžší, než to na papíře vypadá, varuje Pála. Největší hrozbou Švýcarek je rozjetá Bencicová

před 3 hodinami

Češky nastupují do víkendového duelu prvního kola Fed Cupu jako jasné favoritky. Musejí si ale dávat pozor na Švýcarku Belindu Bencicovou.

Praha - Celý týden šel ze síly českého týmu strach, o kterém mluvily před novináři i švýcarské soupeřky. Nakonec luxusní pozici českého fedcupového kapitána Petra Pály narušila blesková střevní viróza Karolíny Plíškové, a tak víkendový duel začne s Petrou Kvitovou a Barborou Strýcovou.

I tak by měly domácí hráčky v pražské O2 areně dominovat. Tedy podle papírových předpokladů. Vzpomínky na předloňské jaro v Lucernu, kde Češky potrápila houževnatá Viktorija Golubicová, jsou dostatečným varováním před případným podceněním. Největším strašákem je nyní dvacetiletý talent Belinda Bencicová.

"Bude to těžší, než to na papíře vypadá. Belinda je hráčka první desítky, kde byla před zraněním, teď se vrací, v Austrálii vyřadila Venus Williamsovou, pak sice překvapivě prohrála, ale před tím vyhrála Hopmann Cup a hraje výborně," chválí dceru slovenských rodičů Pála.

Okatá brunetka začala udivovat tenisové odborníky před třemi lety, když na turnaji v Torontu smetla všechny favoritky včetně Sereny Williamsové a vyhrála největší titul kariéry. Svižná hra od základní čáry ji brzy vynesla až na první místo v žebříčku, ale pak přišel pád kvůli zranění.

Loni musela dokonce na operaci s bolavým zápěstím, vynechala celou letní sezonu a propadla se až do čtvrté stovky žebříčku. Od září se ale prokousala zpátky do první stovky a ze švýcarského kvarteta má suverénně nejlepší formu.

"Způsob, jakým se prokousala přes malé turnaje, je skvělý. Je to i fajn holka, moc jsme se sice teď neviděly, jak byla zraněná, ale když se potkáme, mluvíme po našem," naráží na slovenštinu Bencicové Lucie Šafářová, se kterou si v minulosti společně zahrály i čtyřhru.

Asi největší kamarádkou je aktuální švýcarská žebříčková dvojka s Karolínou Plíškovou, se kterou se často potkávají i mimo kurt. "S Belindou se znám dobře, pár turnajů jsme spolu strávili, to je hodná holka. Pořád jí počítám jako hráčku světové špičky," uvedla Plíšková, která je pro sobotu mimo kvůli střevní viróze.

O víkendu ale musí všechno kamarádství stranou. Bencicová bude chtít otřást se silnou pozicí českých favoritů. Ti o jejích herních zbraních dobře vědí, ne nadarmo se Bencicové říká "mladá Hingisová". Od čtyř let totiž trénovala v tenisové školičce Melanie Molitorové, tedy maminky Martiny Hingisové.

"Desetiletá škola od mamky tam je vidět, ale má i jiné kvality, má o deset centimetrů víc než já. Má víc síly, když na to šlápne tak to letí, sice jsem měla taky rychlou hru, ale jiné variace," vysvětlila rozdíly Hingisová.

Pomalejší kurt v O2 areně by navíc mohl Bencicové sedět. "Skáče to tu nízko a ona je docela šikovná, umí všechno," varuje Plíšková. "Herně je to jiná hráčka než ostatní, stojí blízko u čáry, snaží se to hnát. Hraje takové placky a prochází je," dodává Petra Kvitová.

Ta ale začne sobotní program (od 13:30, online na Aktuálně.cz) proti Viktoriji Golubicové, švýcarskou jedničku pak vyzve v druhém zápase Barbora Strýcová.