Strýcové vyšla v tréninku odveta s Plíškovou. Spory jsou ale passé, máme se s Kájou fajn, tvrdí

před 6 hodinami

Je to velké téma víkendového prvního kola Fed Cupu proti Švýcarkám. Naruší podzimní spor mezi Barborou Strýcovou a Karolínou Plíškovou jindy tak skvělou atmosféru národního týmu? Podle první jmenované už je celá záležitost kolem teď již bývalého kouče Tomáše Krupy passé a sama se soustředí na novou spolupráci s Davidem Kotyzou.

Stihla jste si dostatečně odpočinout po návratu z Austrálie?

Měla jsem týden úplně volno od tenisu, dělala jsem jen nějakou kondici. Jet leg jsem cítila dost, ale už jsem v pohodě. Hrát jsem začala až v pondělí, ale po třech trénincích dobrý, tenis se zapomenout nedá.

Máte za sebou měsíc sezony pod trenérem Davidem Kotyzou, jak jste s novou spoluprací zatím spokojená?

Jsem moc spokojená. Doufám, že to takhle bude pokračovat. Hrozně mě to s ním baví a myslím, že to baví i jeho. Pořád na něčem pracujeme, snažíme se dolaďovat určité detaily, abych se držela i po té zdravotní stránce. Je to práce na malých věcech, asi už se nenaučím třeba nový servis.

Máte společný cíl dostat se hlouběji do první dvacítky?

Cíl takový máme, ale to vyžaduje hodně vyhraných zápasů. Je to každopádně motivace, pořád mě to i baví, což je pro mě důležité, a to nejzásadnější je pak zdraví, protože už nejsem dvacetiletá holka. O tělo se musím dobře starat, abych mohla trénovat a zůstat zdravá.

V lednu máte na kontě dvě čtvrtfinále a osmifinále na Australian Open, to je splněný plán?

Zahrála jsem si celkem dost zápasů a dost pro mě těžkých. Protože ať už to bylo v Aucklandu, nebo v Sydney, nastoupila jsem tam proti soupeřkám, proti kterým hraju nerada. Ale vyhrála jsem je, což je pro mě hlavní. Zatím můžu říct, že to jde dobře.

Přemrzela už porážka z Melbourne, kde vás vyřadila Karolína Plíšková?

S Kájou to byl dobrý zápas na vysoké úrovni. Samozřejmě mě to mrzelo, protože jsem tam měla nějaké šance ve druhém setu a nevydržela jsem ten level hrát pořád stejně. Ale budu to zkoušet, dokud mi to nevyjde, ať už je to proti Káje, nebo proti jiné takhle dobré hráčce.

Jsou pro vás zápasy s českými soupeřkami něčím výjimečné?

Neřekla bych. Pro mě je to soupeř jako soupeř, jestli tam stojí někdo, kdo je z Česka, tak to neřeším. Ve čtvrtém kole bych byla nahecovaná na kohokoli, i kdyby tam byla Halepová. (smích)

Ani s Karolínou, která od vás na podzim přebrala trenéra Tomáše Krupu?

Už je to úplně passé a ani nemá smysl se o tom bavit. Tohle téma je vyřešený, máme se s Kájou fajn a atmosféra v týmu je jen pozitivní.

Všechny čtyři hráčky českého národního týmu jsou momentálně do 31. místa žebříčku, co říkáte na takovou sílu?

Je to úžasný, protože je z každé z nás cítit, že chceme Fed Cup hrát. Do toho se sejdeme doma v takhle hezké aréně, na kterou máme skvělé vzpomínky, to je hrozně fajn.

Neprobíhají teď na trénincích boje o nominaci na víkend? V úterním tréninku jste Karolínu porazila.

To si nemyslím. Dneska jsme měly tréninkový set, ale určitě to nemáme postavené tak, že musím vyhrát, abych byla v nominaci. Proti Karolíně jsem dneska sice vyhrála, ale to nejde počítat jako zápas, každá jsme si něco zkoušela. Necháváme to na kapitánovi.

Takže zatím jen motáte kapitánovi hlavu s nominací?

Jen ať ji má zamotanou a ve čtvrtek ať si ji rozmotá. (smích) Je to super, že takhle malá země má tolik skvělých hráček, kterým se tak daří. Já jsem každopádně ready na všechno i na tři zápasy.