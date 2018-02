Kvitová se má před Golubicovou na pozoru. Od spoluhráček chce "brutální" tipy

před 10 hodinami

Petru Kvitovou čeká na úvod Fed Cupu Viktorija Golubicová. Tenistka, která loni dokázala porazit Barboru Strýcovou i Karolínu Plíškovou.

Praha - Velký pozor si bude muset dát česká tenistka Petra Kvitová v sobotní úvodní dvouhře 1. kola Světové skupiny Fed Cupu proti švýcarské dvojce Viktoriji Golubicové. Pětadvacetiletá rodačka z Curychu sice aktuálně figuruje až na 100. místě žebříčku WTA, ale předloni v Lucernu dokázala v týmové soutěži porazit Karolínu Plíškovou i Barboru Strýcovou.

"Mám se na pozoru. Jak bylo vidět v Lucernu, umí zahrát výborné zápasy. Nestává se to jen tak, že by porazila obě naše hráčky. Takže si jak s Barčou, tak s Kájou popovídám a určitě mi řeknou nějaké brutální tipy, na které budu připravená," řekla na tiskové konferenci po losu Kvitová, která v pozici týmové jedničky nahradila nemocnou Plíškovou.

"Ale já se nakonec stejně budu soustředit na tu mou hru a budu se tam snažit nechat všechno, abych to Barče do druhé dvouhry usnadnila," doplnila Kvitová.

Přivítala, že v sobotu bude hrát jako první. "My jsme se trošku vsázely, než se to vylosovalo, a vyhrála jsem. Upřímně řečeno jsem raději, že začínám," prohlásila čerstvá vítězka turnaje v Petrohradu.

S Golubicovou ji čeká tenis plný nečitelných úderů a výměn. "Nevím, jak mi sedí, ještě jsem s ní nikdy nehrála. Ale není to nic příjemného, když nevíte, co přijde za úder. O to budu muset být víc koncentrovaná a připravená na každý míček, který přiletí," podotkla Kvitová.

Doufá, že naváže na povedené výkony z Petrohradu. "Cítím se dobře, jsem zdravá, to je nejdůležitější. Doufám, že ten tenis z minulého týdne jsem úplně nezapomněla. Budu ráda, když aspoň něco z Petrohradu předvedu tady. Myslím, že za tři tréninky, které jsem tu absolvovala, jsem si na kurt docela zvykla," řekla.

"Je to trošku jiné než v Petrohradu, ale ne zase o tolik. Pořád je to tvrdý povrch v hale. Je to jen o tom trošku chytit timing. Golubicová se mi právě ten timing bude snažit rozhodit, ale zkusím se nenechat vyvést z míry," doplnila 21. hráčka světového žebříčku.

Golubicová dostala přednost před nejvýše postavenou hráčkou švýcarského týmu Timeou Bacsinszkou, která po návratu po zranění odehrála zatím jedinou dvouhru. "Měli jsme několik možností. Viktorija v Lucernu ukázala, že v téhle soutěži umí hrát skvěle, proto jsme ji nasadili," řekl švýcarský kapitán Heinz Günthardt. "Těším se, hala vypadá skvěle a atmosféra bude úžasná. Odevzdám maximum a pokusím se překvapit," dodala Golubicová.