Američanka ví, jak na Kvitovou. Kouč Vaněk: Je to jedno, Petře stačí si věřit

Petra Kvitová sahá po čtvrtém grandslamovém finále kariéry. Proti ní dnes bude stát Sofia Keninová. Nebude to o soupeřce, ale o výkonu české tenistky, shodují se odborníci. To její výkon rozhodne o tom, zda postoupí do finále Frech Open, nebo si další výrazný úspěch připíše mladá Američanka.

Jedna věc je jistá. Keninová půjde do utkání s nezlomnou důvěrou ve vlastní schopnosti. Šampionka letošního Australian Open i v Paříži dokazuje, jak vyzrálou a psychicky velmi odolnou hráčkou v pouhých jednadvaceti letech je. Související Pařížský fantom Kvitová válcuje soupeřky. Připomíná mi Navrátilovou, chválí legenda 1:18 "Nejdůležitějším faktorem zápasu budou nervy. Já udělám všechno pro to, abych je udržela na uzdě," uvedla Keninová. Kvitovou vychválila, jak se sluší a patří. "Je vysoká, silná, má skvělé podání, dává velké rány. Je mi ctí být v semifinále a hrát právě proti ní. Jsem z toho pořádně vzrušená," hlásila rodačka z Moskvy. Na druhou stranu ale má jasný plán, jak dvojnásobnou wimbledonskou šampionku přehrát. "Je očividné, že nejsem schopná porazit ji silou. Ale mám jiné věci, ze kterých můžu namíchat úspěšný mix. Jo, uvidíme, jak to půjde," řekla Keninová tajemně. Podle trenéra Kvitové Jiřího Vaňka ale na hře soupeřky až tak záležet nebude. Česká tenistka by se na Keninovou podle něj vůbec neměla soustředit. Související Nejedla, nemluvila, nechtěla na kurt. Jsem na sebe hrdá, hlásí Kvitová z Paříže 1:18 "Petra se za každých okolností vždy potřebuje soustředit jen na sebe. Hrát svou hru, dobře podávat, útočit z returnu, jít do tlaku. Opravdu se nemusí koukat na soupeřky, jak hrají," prohlásil trenér. S tím souhlasí i americká tenisová legenda John McEnroe. "Sleduju Petru už dvanáct let a je to jedna z těch nejlepších ranařek, jaké jsem kdy viděl. Když jí sedne míček na raketu, nechcete být ta na druhé straně kurtu. Když ji vidíte tak šťastnou a tak skvěle hrající jako teď, těžko najdete v semifinále lepší příběh, než je ten její," uvedl ve studiu Eurosportu. Pokud by si měli experti vsadit, kdo bude ve čtvrtek večer jistou finalistkou, dali by peníze právě na Kvitovou. "V Paříži chybuje méně, než kdy dřív. Sice si pro míče pořád chodí, ale je o něco trpělivější. Zatímco kdysi tu víc chybovala, než střílela winnery, teď je to obráceně. Pro soupeřky je složité jí nějak ublížit, protože to je právě Petra, kdo kontroluje hru," ohodnotil ji bývalý španělský tenista Alex Corretja. Podle kouče tenistky z Fulneku rozhodne její psychické rozpoložení. "Nejdůležitější je prostě věřit. Potřebuje věřit v sebe sama, jít si pro to a užít si to, co nejvíc to jde," dodal Vaněk. Kvitová dosud Keninovou porazila v obou vzájemných zápasech. Loni na antuce v Madridu ji z oranžového kurtu smetla, ztratila jen pět gemů. Semifinále French Open začne kolem páté hodiny odpoledne a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online reportáži.