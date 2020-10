Kvitová - Keninová 0:0. Češka bojuje o své premiérové pařížské finále

Až do lednového Australian Open byla mladá Američanka Sofia Keninová brána jako velké naděje, ale na grandslamu došla nejdál loni v Paříži do. Kola. Jenže v Melbourne jednadvacetiletá Keninová zaskočila všechny, když došla až do finále, kde porazila Garbine Muguruzaovou. Na žebříčku poskočila na čtvrté místo, domácí US Open jí však nevyšlo, v osmifinále podlehla Belgičance Mertensové. Příprava na French Open měla také daleko od ideálu, když v prvním římském duelu dostala dva kanáry od Azarenkové. V Paříži sice jen jednou vyhrála 2:0 a měla starosti, přesto došla do semifinále, kde už se může stát. Stejně jako česká hráčka navíc nepotkala ani jednu nasazenou soupeřku, pro obě tak bude semifinále obrovským testem formy a psychické připravenosti.