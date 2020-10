Nejedla, nemluvila. Obří trémě navzdory ale Kvitová hlásí: Tahle cesta ještě nekončí

Petra Kvitová na French Open porazila nejen čtvrtfinálovou soupeřku Lauru Siegemundovou, ale i obrovskou nervozitu, která ji sužovala od čtvrtečního rána a neustoupila ani po vítězství. Dvojnásobná šampionka Wimbledonu je po osmi letech podruhé v kariéře v semifinále pařížského grandslamu. Zítra jde znovu na věc.

"Jsem opravdu velmi hrdá na všechno, co jsem dnes na kurtu dokázala," zářila třicetiletá hráčka spokojeností. Po výhře 6:3, 6:3 nad německou soupeřkou postoupila do semifinále Roland Garros a ještě při rozhovorech s novináři s ní třásly návaly nebývalé nervozity.

"Byla jsem strašně nervózní od chvíle, co jsem dnes vstala," přiznala.

"Vím, že nervy jsou dobré, člověk by je měl mít před takovým zápasem. Takže jsem ráda, že jsem je měla, na druhou stranu někdy je trochu moc složité to ustát," prohlásila.

"Nechtěla jsem mluvit, nechtěla jsem jíst, nechtěla jsem se hýbat. Nechtěla jsem jít na kurt a hrát. Naštěstí jsem věděla, že jakmile vstoupím na dvorec, bude to hned lepší," popsala Kvitová nelehkou čtvrteční cestu do arény Philippa Chatriera.

Nakonec ani při samotném utkání kýžené uvolnění nepřišlo. "Abych byla upřímná, jsem ráda, že je konec, ale pořád to napětí cítím."

Pohodlný postup mezi čtyři nejlepší hráčky, který zažila v Paříži zatím jen v roce 2012, proto považovala za o to cennější.

"I přes ty pocity jsem našla způsob, jak hrát skvělý tenis, jak se vyrovnat s velkým tlakem. Jsem za to šťastná. Je to i příjemné zjištění do budoucna," prohlásila.

Čekala boj o každý míč proti nevyzpytatelné soupeřce. Siegemundová jí podle předpokladů měla notně komplikovat život variabilní hrou. Kvitová ale předvedla maximum a její největší zbraně jednoznačně diktovaly tempo zápasu.

"V prvním setu jsem výborně podávala. Pak to bylo o pár míčích. Když jsem podání ztratila, získala jsem ho rychle zpátky. Pořád jsem byla v zápase, pořád jsem zůstávala pozitivní, pořád jsem bojovala o každý míč," popisovala Kvitová klíče k úspěchu.

Němka podle hodnocení Kvitové nedělala příliš lehkých chyb. "Musela jsem pořád běhat k síti, používala hodně kraťasů. Jsem ráda, že jsem některé z nich doběhla. Celkově jsem velmi spokojená s výkonem," dodala třicetiletá Češka, která se v boji o finále utká ve čtvrtek s vítězkou Australian Open Američankou Sofií Keninovou.

Na otázku, zda se cítí být lepší antukářkou než před osmi lety, kdy v osmifinále prohrála s pozdější vítězkou, odpověděla zamítavě.

"Na antuce jsem pořád stejná. Letos jsem se dokázala vyrovnat s počasím a myslím si, že před osmi lety to byl z tohohle pohledu podobný turnaj jako letos," uvedla.

Pochválila se za to, jak v posledních letech dokázala vylepšit své výsledky na grandslamových turnajích. Po loňském finále v Austrálii bude o postup do boje o titul bojovat i na Roland Garros.

Semifinále proti Keninové odehraje už ve čtvrtek odpoledne, má tedy minimum času na regeneraci a srovnání myšlenek. "Jsou to těžké dva dny, vím, že si nemůžu odfrknout. Fyzicky ani psychicky," podotkla česká tenistka.

Přesto věří, že její spanilá jízda bez ztráty setu v Paříži může dál pokračovat. "Jsem na sebe hrdá a doufám, že moje cesta tady ještě nekončí," uzavřela sebevědomě.