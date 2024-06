Staněk postoupil na ME do finále, smíšená štafeta skončila šestá

Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletickém mistrovství Evropy do sobotního finále. Obhájce bronzové medaile z Mnichova v kvalifikaci v Římě napoprvé zaznamenal výkon 20,53 metru a nepokračoval, ačkoliv limit 20,70 nepřekonal. Smíšená štafeta na 4x400 metrů obsadila šesté místo.

Celkově Staňkovi 20,53 metru stačilo v kvalifikaci na páté místo. Druhý český reprezentant Tadeáš Procházka měl k postupu do finálové dvanáctky daleko. Výkonem 17,95 se zařadil na 26. místo.

Staněk na evropském šampionátu vstupuje do venkovní sezony. Před plánovaným úvodním mítinkem v Domažlicích si na začátku května poranil tříslo a od té doby nestartoval. Kvalifikaci zvládl, i když nešel do pokusu na sto procent. "Naplno jsem to nerozjížděl. Spíš jsem si to hlídal, abych neudělal nějakou blbost. Vyšlo to, jak mělo," řekl České televizi.

Roli favorita potvrdil domácí Leonardo Fabbri, který jako jediný poslal kouli za kvalifikační limit. Úvodním pokusem vrhl 21,10 metru a první část soutěže ovládl.

Smíšená štafeta na 4×400 metrů Matěj Krsek, Lada Vondrová, Vít Müller a Barbora Malíková skončila na mistrovství Evropy šestá. Její čas 3:14,24 minuty byl o 2,26 sekundy horší než výkon českého bronzového kvarteta z loňského mistrovství světa v Budapešti.

Vyhráli Irové Christopher O'Donnell, Rhadisat Adelekeová, Thomas Barr a Sharlene Mawdsleyová za 3:09,92. Chodkyně Eliška Martínková byla dnes v Římě jedenáctá v závodě na 20 kilometrů. O lepší umístění ji připravila dvouminutová penalizace za tři tresty kvůli porušení pravidel.

Z české bronzové štafety z MS 2023 zbyla polovina. Místo Patrika Šorma nastoupil překážkář Müller, Terezu Petržilkovou nahradila Malíková. Ta běžela závěrečný úsek místo budapešťské finišmanky Vondrové, která se přesunula na druhý úsek. Boj o medaile se českým čtvrtkařům záhy vzdálil.

Cílem proběhla Malíková jako sedmá, ale po diskvalifikaci Francie si Česko o jednu příčku polepšilo. "Myslím, že jsme cílili na trošku vyšší příčku. Většinou zabírám 150 metrů před cílem, tam Britka šla trochu lokty. Já jsem na to nebyla připravená, trochu mě to rozhodilo," řekla České televizi Malíková.

Za vítězným Irskem skončila druhá Itálie a třetí favorizované Nizozemsko, které na medailovou pozici v cílové rovince dostala Femke Bolová. Od bronzu českou štafetu dělilo zhruba tři a půl sekundy.

Chodkyně Martínková, která byla sedmá na minulém mistrovství Evropy v Mnichově, do penalizace bojovala o medaile. Z vedoucí skupiny se v polovině závodu oddělila olympijská vítězka Palmisanová, ve skupině pronásledovatelek figurovala ještě další tři kilometry i Martínková. Pak musela do trestného boxu, protože v krátké době dostala tři varování. "Přišlo to zčistajasna, nečekala jsem to," řekla České televizi Martínková.

Vzhledem k průběhu sezony se v ní mísily pocity. "Jaro jsem si strašně protrápila, tak jenom to, že jsem mohla závodit s nejlepšími, byl skvělý pocit. Šlo se mi dobře a věřila jsem si, že bych to s holkama mohla uviset," uvedla česká chodkyně, která dosáhla času 1:31:58.

První titul na šampionátu získala domácí Antonella Palmisanová (1:28:08). Zvítězila o 29 sekund před krajankou Valentinou Traplettiovou. Na třetí pozici se v závěrečných metrech dostala Ukrajinka Ljudmila Oljanovská.

Světový rekordman Mykolas Alekna evropský titul v hodu diskem neobhájil. Výkonem 67,48 metru skončil třetí a utrpěl první porážku v sezoně. Vyhrál Slovinec Kristjan Čeh (68,08). Před jednadvacetiletého litevského favorita se dostal ještě Rakušan Lukas Weisshaidinger (67,70).

Ve vrhu koulí se z triumfu radovala Nizozemka Jessica Schilderová (18,77) před krajankou Jorinde Van Klinkenovou (18,67), kterou ještě na ME čeká finále disku. Bronz získala Němka Yemisi Ogunleyeová (18,62).

V čele sedmiboje je po prvním dnu dvojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová z Belgie. Ve čtyřech disciplínách nasbírala 3955 bodů a vede o 35 bodů před krajankou Noor Vidtsovou. Úřadující mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová z Británie po třech disciplínách ztrácela a do dvoustovky, která uzavřela dnešní program soutěže, nenastoupila.

Další titul pro pořadatelskou zemi získala v běhu na 5000 metrů Nadia Battoclettiová v rekordu šampionátu 14:35,29 minuty. V poslední stovce metrů přespurtovala trojnásobnou mistryni Evropy v krosu Norku Karoline Bjerkeli Grövdalovou, která prakticky celý závod udávala tempo. Bronz získala Španělka Marta Garcíaová.

Na postup do semifinále běhu na 100 metrů nedosáhli spoludržitelé českého rekordu Zdeněk Stromšík a Jan Veleba. Stromšík výkonem 10,39 sekundy obsadil 16. příčku, Veleba běžel 10,53 a skončil dvacátý. V semifinále doplňovalo nasazené sprintery čtrnáct nejrychlejších z rozběhů. Potřeba byl čas 10,35, který měl například Slovák Ján Volko.

V kvalifikaci vypadla výškařka Michaela Hrubá, která skočila 185 centimetrů. Na další postupné výšce 189 cm ztroskotala a do finálové dvanáctky se nedostane.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 68,08, 2. Weisshaidinger (Rak.) 67,70, 3. Alekna (Lit.) 67,48, 4. Stahl (Švéd.) 66,84, 5. Janssen 65,48, 6. Prüfer (oba Něm.) 64,60.

Ženy:

5000 m: 1. Battovlettiová (It.) 14:35,29, 2. Grövdalová (Nor.) 14:38,62, 3. Garcíaová (Šp.) 14:44,04, 4. Kosterová (Niz.) 14:44,46, 5. Blomqvistová (Fin.) 14:44,72, 6. Kleinová (Něm.) 14:58,28.

Koule: 1. Schilderová 18,77, 2. Van Klinkenová (obě Niz.) 18,67, 3. Ogunleyeová 18,62, 4. Kenzelová (obě Něm.) 18,55, 5. Toimilová (Šp.) 18,43, 6. Roosová (Švéd.) 18,26.

Sedmiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Thiamová 3955 b. (100 m př.: 13,74 - výška: 195 - koule: 15,06 - 200 m: 24,81), 2. Vidtsová (obě Belg.) 3920 (13,16 - 180 - 14,79 - 23,85), 3. Lazraqová-Khlassová (Fr.) 3915 (13,35 - 177 - 15,27 - 23,56), 4. Dokterová (Niz.) 2772, 5. Gereviniová (It.) 3735, 6. Kälinová (Švýc.) 3723.

20 km chůze: 1. Palmisanová 1:28:08, 2. Traplettiová (obě It.) 1:28:37, 3. Oljanovská (Ukr.), 4. Garcíaová-Carová (Šp.) obě 1:28:48, 5. Mutardová (Fr.) 1:28:55, 6. Montesinosová (Šp.) 1:29:07, …11. Martínková (ČR) 1:31:58.

Smíšená štafeta 4×400 m: 1. Irsko (O'Donnell, Adelekeová, Barr, Mawdsleyová) 3:09,92, 2. Itálie (Sito, Polinariová, Scotti, Mangoneová) 3:10,69, 3. Nizozemsko (Bonevacia, Klaverová, Klein Ikkink, Bolová) 3:10,73, …6. Česko (Krsek, Vondrová, Müller, Malíková) 3:14,24.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Mateo (Fr.) 10,18, …16. Stromšík 10,39, 20. Veleba (oba ČR) 10,53 - nepostoupili do finále.

800 m: 1. Anselmini (Fr.) 1:44,73, 2. Dudycha (ČR) 1:44,89 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Ehammer (Švýc.) 841, …9. Meindlschmid 801 - postoupil do finále, 23. Juška (oba ČR) 772 - nepostoupil do finále.

Koule: 1. Fabbri (It.) 21,10, …5. Staněk 20,53 - postoupil do finále, 26. Procházka (oba ČR) 17,95 - nepostoupil do finále.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 67,50, ..17. Bárta (ČR) 61,20 - nepostoupil do finále.

Ženy:

1500 m: 1. Reekieová (Brit.) 4:06,68, …18. Sasínek Mäki (ČR) 4:12,76 - nepostoupila do finále.

100 m př.: 1. Haralaová (Fin.) 12,91, …18. Jiranová (ČR) 13,45 - nepostoupila do semifinále.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.), Honselová (Něm.) a Junnilaová (Fin.) všechny 192, …19. mj. Hrubá (ČR) 185 - nepostoupila do finále.