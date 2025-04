Ve Ferrari zůstávám, stojí si za svým Hamilton. Psychika? Vůbec žádný problém

Bývalý šéf týmu formule 1 Haas a dnes populární influencer Guenther Steiner si rýpnul do Lewise Hamiltona kvůli jeho formě u Ferrari. Sedminásobný šampion mu obrazem nekompromisně vzkázal, co si o tom myslí.

Letošní sezona se pro Lewise Hamiltona nevyvíjí zrovna podle představ. Přestup k Ferrari měl být pohádkovým zakončením jeho kariéry, ale zatím je to spíš příběh plný trápení, frustrace a teď už i veřejných rozepří.

Guenther Steiner, bývalý šéf týmu Haas, svými poznámkami na adresu britské legendy přilil olej do ohně. A Hamilton si to nenechal líbit.

"Mám o něj vážné obavy," prohlásil Steiner v rozhovoru pro Crash.net.

"Lewis není zvyklý bojovat s průměrným autem. Vždycky jezdil v něčem, co mu umožnilo být vpředu. Teď, když musí tvrdě dřít na umístění v top 10, vidím na něm frustraci. Nejde jen o výkon auta, ale o to, jak se s tím vyrovnává mentálně."

Steiner zároveň naznačil, že pokud Hamilton nenajde motivaci, mohl by i dřív ukončit kariéru.

"Je těžké si představit, že by někdo jako Lewis chtěl jezdit v polovině pole, bez reálné šance na vítězství. Otázka je, jak dlouho ho to bude bavit," dodal.

Hamiltonova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. A byla pořádně ostrá.

"Lidi, kteří nikdy neseděli v autě na vrcholu šampionátu, by se měli raději starat o svoje věci," vzkázal podle PlanetF1.com. "Guenther mě vůbec nezná. Nikdy nebyl v mé situaci. Mluvit o mé motivaci nebo mentálním rozpoložení je naprosto mimo."

Britský jezdec zdůraznil, že jeho odhodlání zůstává stejné, jako když poprvé vstoupil do formule 1.

"Neopustil jsem pohodlnou pozici v Mercedesu proto, abych to teď vzdával. Přišel jsem do Ferrari s cílem něco vybudovat. Jasně, není to jednoduché. Ale právě v těchto chvílích se ukazuje, kdo opravdu je bojovník," dodal Hamilton.

Nelehká adaptace na Maranello

Situaci ještě přiostřila spekulace, která se objevila na několika zahraničních webech. Hamilton podle jejich zdrojů zvažuje předčasné ukončení své kariéry.

Server MSN.com připomněl, že sedminásobný mistr světa v jednom z rozhovorů krátce zmínil možnost, že "život nabízí i jiné cesty", což část médií okamžitě interpretovala jako náznak možného odchodu ze světa Grand Prix.

Hamilton se k tomu ale postavil čelem. "Jsem tady a bojuju. Ferrari si zaslouží vítězství a já udělám všechno pro to, abych jim je přinesl. Můžete si být jistí, že nenechám pár těžkých závodů rozhodnout o mé budoucnosti," uvedl už během Velké ceny Číny.

Faktem však je, že výsledková realita je pro Hamiltona krutá. Od začátku sezony se pohybuje mimo stupně vítězů, často se pere spíš o body než o pódia.

Podle Motorsport.com navíc interní zdroje Ferrari potvrzují, že adaptace na jinou filozofii auta než u Mercedesu je pro Brita větší výzvou, než sám čekal.

Mattia Binotto, bývalý šéf Ferrari, v rozhovoru pro RacingNews365.com poznamenal: "Lewis potřebuje čas. Ferrari není tým, kam přijdete a hned všechno funguje."

"Mentalita, kultura, způsob práce - všechno je jiné. Ale nevěřím, že by to byl konec jeho kariéry. Naopak, myslím, že právě tyhle těžké chvíle ho mohou znovu nastartovat," dodal italský manažer.

Kdo získá Ferrari vysněný titul?

V podobném duchu se vyjádřil i Damon Hill, mistr světa z roku 1996. "Lewis ví, jaké to je bojovat. Možná jsme si od něj zvykli čekat okamžité zázraky, ale tohle je jiný druh výzvy. A já věřím, že ji zvládne," řekl pro britský Sky Sports.

Fanoušci Ferrari však začínají být nervózní. Nadšení z příchodu legendárního jezdce se rychle mění v obavy, že ani Hamilton nebude tím, kdo po dlouhých letech přinese rudému týmu titul.

Jisté je jedno - kauza Steiner versus Hamilton ukázala, že tlak na sedminásobného mistra světa roste každým dnem. A že cesta za vytouženým úspěchem u Ferrari nebude pro britského jezdce vůbec jednoduchá.

Jak sám řekl: "Vždycky jsem říkal, že nejde o to, kolikrát spadnete, ale kolikrát vstanete. A já ještě rozhodně neležím."