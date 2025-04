Češi budou obhajovat zlato i s největší hvězdou. Pastrňák slíbil účast na MS

Hvězdný útočník David Pastrňák posílí českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Vedení národního týmu by mělo jeho příjezd potvrdit po dnešním tréninku v Brně, kde se reprezentace začala připravovat na České hry.

"Ano, je to tak. Moc se těším. Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád," řekl Pastrňák, který je ještě v Bostonu. Na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour startovat nebude, k týmu se připojí příští týden v úterý před odletem do dějiště mistrovství světa.

Radost z jeho rozhodnutí měl trenér Radim Rulík i generální manažer Jíří Šlégr. "Jeho finální rozhodnutí je pro nás všechny pozitivní a jsme za to strašně moc rádi," řekl Šlégr. "Jsem samozřejmě rád, že pojede. Je to hlavně věc jeho osobního postoje. Když jsme za ním byli a mluvili jsme s ním, tak jsme věděli, že určitá naděje tam je. Jen potřeboval čas, aby si vše asi nechal projít hlavou. Nechci mluvit za něj, ale myslím si, že se k tomu postavil jako vždycky. Pokud byla možnost a nebyl zdravotně indisponovaný, tak vždy reprezentuje," uvedl Rulík.

Osmadvacetiletý střelec vítězného gólu ve finále loňského zlatého šampionátu v Praze je pátou českou posilou z NHL na květnový turnaj v Herningu a Stockholmu. V současném kádru reprezentace jsou brankáři Daniel Vladař, Karel Vejmelka, obránce Filip Hronek a útočník Jakub Lauko. V zámoří působí i bek David Špaček, jenž hraje v nižší soutěži AHL.

Pastrňák se nyní připravuje v Bostonu. Definitivní rozhodnutí odkládal proto, že chtěl zjistit, jak se po těžkém ročníku v NHL bude cítit. "Má za sebou náročnou sezonu. Začal ale trénovat a cítí se dobře. Má chuť," uvedl Šlégr.

Skutečnost, že je stále v zámoří mimo velký zájem, který by přitahoval v Česku, berou zástupci reprezentace jako pozitivum. "Má tak na vše čas. Když jsme spolu dnes mluvili, tak říkal, že musíme vše vyřešit rychle, že jde na trénink. Tak jsem mu říkal, že to odložíme a zavoláme si za hodinku, on ale že ne, že mu mám zavolat až za tři hodiny. To je pro mě určitě dobrá známka, že rozhodně bude mít klid na to se dostatečně připravit," řekl Šlégr s úsměvem.

Dá se předpokládat, že havířovský rodák bude mít velký vliv na výkony i náladu v českém týmu, neboť je prakticky vždy pozitivně naladěný. "Jeho přítomnost bude pro všechny hráče rozhodně pozitivní, což už jsem od některých zaznamenal. Pozitivní ale bude pro nás všechny, co fandíme hokeji. Myslím si, že jsme národ, co miluje hokej, takže je to pro nás potěšující zpráva," dodal generální manažer.

Pastrňák, který v posledních třech sezonách NHL vždy překonal hranici 100 bodů, se zúčastní mistrovství světa pošesté. Kromě loňského titulu má sedminásobný vítěz ankety Zlatá hokejka také bronz z roku 2022.