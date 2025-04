Překvapení? Pasta je vzorový, za Česko dýchá, říká Jandač. Popsal, v čem se změnil

Skvělá zpráva pro český hokejový národní tým, David Pastrňák odletí s týmem na mistrovství světa obhajovat zlato. Josef Jandač byl jako trenér u reprezentačních začátků útočníka Bostonu a pro Aktuálně.cz rozebírá jeho přínos. "Hrozně si ho vážím, že zase jede," říká.

Mezi hokejovými experty i fanoušky přitom v sezoně převažoval názor, že letošní šampionát "Pasta" nejspíš vynechá. Vloni v Praze vyhrál zlato a po mizérii, v níž se utápěl jeho Boston v NHL, si raději odfrkne, zdálo se.

Jandače ale pondělní potvrzení od Pastrňáka, že přidá šestou účast na MS dospělých v kariéře, příliš nepřekvapuje.

"Je to kluk, který když mohl, tak vždycky přijel. Chce pro český hokej něco udělat, asi cítí, že je teď náš nejlepší hráč. Za nároďák dýchá, má k tomu velký vztah. Hrozně si ho za to vážím," tleská Jandač.

Ten byl v Moskvě před devíti lety jako asistent Vladimíra Vůjtka u toho, když hrál Pastrňák na svém prvním MS. Jako hlavní trenér ho pak měl v týmu na Světovém poháru 2016 a šampionátech 2017 ve Francii a 2018 v Dánsku.

"Do Paříže přiletěl bez smlouvy, před velkým podpisem," připomíná Jandač, jenž působil u reprezentace na různých pozicích pět let a nejednou zažil smršť omluvenek.

"Byli hráči, kteří nejezdili nebo jen výjimečně, a potom hráči, kteří přijeli vždy. David je v tom vzorový, z hokeje má radost," dodává současný kouč extraligové Plzně.

David Pastrňák v Bostonu Zažil třetí stobodovou základní část v NHL za sebou. 2022/23 - 113 bodů (61 gólů+52 asistencí)

bodů (61 gólů+52 asistencí) 2023/24 - 110 (47+63)

(47+63) 2024/25 - 106 (43+63) Přestože Bruins zůstali daleko za branami play off a před uzávěrkou zcela rozprodali kádr, česká osmaosmdesátka v závěru sezony zářila. V období mezi lednem a březnem bodoval Pastrňák v 17 zápasech v řadě, čímž překonal český rekord v NHL.

zápasech v řadě, čímž překonal český rekord v NHL. Základní část uzavřel další šňůrou 10 bodových utkání za sebou.

bodových utkání za sebou. Od začátku kalendářního roku 2025 nastřádal v NHL nejvíce gólů (30) i bodů (69) ze všech.

Do Tampere před třemi lety přiletěl Pastrňák po porážce s Rakušany a pochmurnou náladu v kabině okamžitě zvedl. Nakonec velkou měrou přispěl k bronzu a ukončení desetiletého půstu.

Vloni si zase účast v Praze u vedení Bostonu "vydupal" navzdory zranění a vítězným gólem ve finále se Švýcary dal svému příběhu zlatou tečku.

"Nemusíme se bavit o tom, že s ním jsme samozřejmě mnohem silnější a s většími šancemi na úspěch. On je rozdílový, ale zároveň charakterový hráč. Součást týmu, žádný solitér. Umí udělat kabinu," zmiňuje Jandač.

"Na prvním MS v Moskvě před devíti lety ještě nepatřil k lídrům, ale už to byl ten smíšek v týmu. Člověk s ním zažije odlehčení a legraci, nicméně teď je o devět let starší a změnil se, vyzrál," pokračuje.

"Zažil si i týmové pády na hubu, které si tehdy třeba neuvědomoval. On je nositelem úspěchů i neúspěchů, tíhu zodpovědnosti má na sobě v Bostonu i nároďáku a plně si to uvědomuje," říká trenér.

Pastrňák posílí výběr Radima Rulíka jako ofenzivní eso, jako perfektní zbraň pro přesilovky. Dříve se však mluvilo o jeho lechtivějším přístupu k defenzivní práci. To dnes neplatí.

"Je to tou zodpovědností, teď už jdou srandičky občas stranou. Na led se jde pracovat. Když chcete vyhrávat klíčové zápasy, potřebujete hráče ochotné bránit a od Pasty to v obranném pásmu nebývalo to pravé ořechové. Teď je to komplexní hráč," podotýká Jandač.

Pastrňák bude jednou z hlavních hvězd celého turnaje v Herningu a Stockholmu. Češi odehrají skupinu v Dánsku, medailové boje ale uvidí švédská metropole, odkud pochází Pastrňákova manželka Rebecca. To mohlo při rozhodování havířovského rodáka sehrát svou roli.

Navíc při loňských oslavách zlata na Staroměstském náměstí v Praze měl Pastrňák podle svých slov hned při nástupu na pódium před rozjásané fanoušky jasno: "Tohle chci zažít znovu."

"Jasně, to by měl mít v sobě každý hráč. Něco uhrajete a tím to nekončí. Naopak vám to zachutná a chcete znovu. S Bostonem vypadli brzy, takže pokud je zdravotně v pořádku, proč si sezonu neprotáhnout. Může si spravit chuť, proč by ne," zamýšlí se Jandač.

"Je v tom jako Červus (Roman Červenka) nebo Jarda Jágr, pro kterého byl od určité doby nároďák hrozně důležitý. Pasta je geniální hráč, vždycky něco vymyslí. Dobře pro náš hokej, že takového kluka máme a že na mistrovství jezdí," uzavírá Jandač.

V sobotu přidal Pastrňák na Instagram rozesmátou fotku z golfu a v Americe zatím zůstává i po potvrzení účasti na MS. Přípravný turnaj Euro Hockey Tour v Brně ještě vynechá a k týmu by se měl připojit v příštím týdnu před odletem do dějiště šampionátu.