Siniaková s americkou parťačkou prošly bez potíží do čtvrtfinále Australian Open

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Australian Open do čtvrtfinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily dnes na tvrdých dvorcích v Melbourne kanadsko-ukrajinskou dvojici Leylah Fernandezová, Nadija Kičenoková 6:3, 6:0.

Dohrál Tomáš Macháč s Číňanem Čang Č'-čenem, kteří ve 3. kole podlehli Hugu Nysovi z Monaka a Francouzi Édouardovi Rogeru-Vasselinovi 3:6, 6:3, 3:6.

Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti Fernandezové a Kičenokové za 55 minut. Po loňském triumfu ve Wimbledonu drží dál šanci na druhý společný titul. Turnajem jdou zatím bez ztráty setu a příště narazí na Francouzku Kristinu Mladenovicovou s Číňankou Čang Šuaj.

"Dneska jsme hrály skvěle, opravdu se nám to sešlo. Obě jsme hrály přesně to, co jsme chtěly, a tak se dařilo. Rozhodně náš nejlepší zápas na turnaji. První zápas byl taky docela super, druhým jsme se protrápily, ale dneska jsme určitě byly na koni," řekla webu Tenisovýsvět.cz Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková může získat v Melbourne třetí deblový titul a jubilejní desátý grandslamový. Vloni zde dohrála s tehdejší parťačkou Storm Hunterovou v semifinále.

Macháč s Čang Č'-čenem naopak loňskou semifinálovou účast neobhájí. S nasazenými patnáctkami Nysem a Rogerem-Vasselinem prohráli po hodině a 48 minutách. Klíčový servis ztratili v osmé hře třetí sady. Soupeři pak duel dopodávali.

Sinner jde dál, Svitolinová porazila Rusku

Obhájce titulu a první hráč světa Ital Jannik Sinner postoupil na tenisovém Australian Open do čtvrtfinále. Přestože nebyl v ideální kondici, porazil Dána Holgera Runeho za více než tři hodiny 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Dohrála naopak předloňská finalistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která v Melbourne podlehla Američance Madison Keysové 3:6, 6:1, 3:6.

Dvojnásobný grandslamový šampion Sinner vyhrál v Melbourne jedenáctý zápas v řadě. Proti Runemu zaznamenal 35 vítězných míčů a 14 es. Třináctý hráč světa doplatil na 54 nevynucených chyb.

"Dnešní ráno bylo zvláštní, ani jsem neudělal rozcvičku. V duchu jsem věděl, že dnes budu bojovat," řekl v rozhovoru na kurtu Sinner.

Rodák z Innichenu získal první set za 35 minut, v dalším průběhu ale působil vyčerpaně. Vyžádal si také zdravotní pauzu. "Bylo to velmi těžké. Věděl jsem, že (Rune) měl předtím velmi dlouhé zápasy, takže jsem se snažil zůstat psychicky připravený. Snažil jsem se soustředit na servis a pak čekat, co se stane na returnu," doplnil Sinner.

Po dalším přerušení, které bylo způsobené opravou sítě, Sinner duel dotáhl do vítězného konce. V boji o semifinále se utká s Američanem Alexem Michelsenem, nebo domácím Australanem Alexem de Minaurem.

Wimbledonská šampionka z roku 2022 Rybakinová, kterou v minulém utkání trápily bolesti zad, vzdorovala čtrnácté hráčce světa Keysové téměř dvě hodiny. V rozhodujícím setu světová sedmička vyrovnala z 1:3 na 3:3, poté ale přišla dvakrát o servis a duel ztratila. Keysová, jíž patří v žebříčku WTA 14. místo, se utká v dalším kole s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Třicetiletá Svitolinová porazila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou 6:4, 6:1. Do čtvrtfinále Australian Open, které je v Melbourne jejím maximem, postoupila po šesti letech.

"Byla jsem dnes extrémně motivovaná vyhrát, aby se lidé na Ukrajině probouzeli s dobrými zprávami. Cítím se zodpovědná za to, abych našla cestu, jak vyhrávat zápasy a přinést ukrajinskému lidu trochu světla a výher," uvedla Svitolinová, která má od zahájení invaze na Ukrajině proti ruským hráčkám bilanci 7:0. Ani dnes si tenistky nepodaly ruku u sítě.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Sinner (1-It.) - Rune (13-Dán.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, Sonego (It.) - Tien (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo: Roger-Vasselin, Nys (15-Fr./Mon.) - Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) 6:3, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Keysová (19-USA) - Rybakinová (6-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:3, Svitolinová (28-Ukr.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Kičenoková, Fernandezová (16-Ukr./Kan.) 6:3, 6:0.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo: Kovačková (12-ČR) - Alameová (Austr.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Fajmonová, Subasicová (ČR/Austr.) - Buchniková, Schumanová (Izr./USA) 7:6 (7:2), 6:1.