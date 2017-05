Zranil soupeře, teď pivotovi Golden State vyhrožují smrtí. Jeho děti vodí do školy policie

před 47 minutami

Basketbalista Zaza Pačulija z Golden State a jeho rodina čelí internetovým výhrůžkám smrtí kvůli zranění hvězdy San Antonia Kawhiho Leonarda, z něhož je gruzínský pivot viněn.

Oakland - Zaza Pačulija, hvězda Golden State, čelí internetovým výhrůžkám a policie vyhodnotila situaci za tak vážnou, že raději doprovází Pačulijovy děti do školy.

"Mně jako člověku, jako chlapovi, je to jedno. Ale je hrozné, že tomu musí čelit i má rodina. Má žena a děti s tím nemají nic společného, jsou v tom úplně nevině," uvedl Pačulija.

Třiatřicetiletý Gruzínec v prvním finále Západní konference NBA dohrál Leonarda při střele a opora San Antonia dopadla na jeho nohu. Nejlepší střelec Spurs a dvojnásobný nejlepší obranář ligy si poranil kotník a v sérii se už neobjevil. Golden State vedou 3:0 na zápasy a už dnes mohou postoupit do bojů o titul.

Pačuliju hned po prvním zápase tvrdě zkritizoval trenér San Antonia Gregg Popovich, jenž jeho zákrok označil za nebezpečný a nesportovní.

Rodák z Tbilisi odmítá, že by chtěl Leonarda zranit, a částečně ze současné situace viní i Popoviche. "Nemyslím, že je to celé jeho vina," řekl Pačulija k výhružkám smrtí. "Ale sehrálo to určitě velkou roli."