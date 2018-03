Watabe potvrdil vítězství ve Světovém poháru sedmým triumfem, Portyk propadl v běhu

před 54 minutami

Japonský sdruženář Akito Watabe se raduje ze sedmého vítězství v sezoně. Už jistý vítěz Světového poháru ovládl předposlední závod v Schonachu.

Schonach (Německo) - Japonec Akito Watabe vyhrál v Schonachu předposlední závod sezony sdruženářů. Už jistý vítěz Světového poháru porazil po skoku vedoucího Nora Jarla Magnuse Riibera o 6,3 sekundy. Český reprezentant Tomáš Portyk, jenž byl na můstku sedmnáctý, doběhl na 35. místě.

Watabe odstartoval do běhu na 10 kilometrů spolu s Rakušanem Bernhardem Gruberem z jedenáctého místa s odstupem 64 sekund za Riiberem. Po šesti kilometrech Norův náskok zlikvidovali a Watabe si s přehledem dojel pro sedmé vítězství v sezoně. Gruber ve finiši na Riibera nestačil a skončil třetí.

Portyk se v náročných jarních sněhových podmínkách v běhu trápil a za Watabem nakonec zaostal o 2:37,3 minuty. Druhý český reprezentant Lukáš Daněk, jenž byl po skoku 35., ztratil na 47. příčce téměř pět minut.

Sezona Světového poháru vyvrcholí v neděli dlouhým závodem. Sdruženáře čekají na můstku dvě skokanská kola a poté běh na 15 kilometrů.

Závod SP v severské kombinaci v Schonachu (Německo):

1. A. Watabe (Jap.) 26:07,2, 2. Riiber (Nor.) -6,3, 3. Gruber -8,5, 4. Seidl (oba Rak.) -18,6, 5. Graabak (Nor.) -38,6, 6. Herola (Fin.) -39,0, 7. Riessle (Něm.) -50,7, 8. Andersen (Nor.) -51,5, 9. Denifl (Rak.) -52,8, 10. Geiger (Něm.) -1:06,0, …35. Portyk -2:37,3, 47. Daněk (oba ČR) -4:56,4.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 23 závodů): 1. A. Watabe 1395, 2. Schmid (Nor.) 1093, 3. Riessle 1027, 4. Rydzek (Něm.) 835, 5. Graabak 780, 6. Hirvonen (Fin.) 719, …26. Portyk 190, 53. Dvořák (ČR) 18.