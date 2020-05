Učení? Vždy si najdu něco zábavnějšího, říká Samková. Saxofon zase radši uklidila

Plánovala, že se během volnějších týdnů konečně s vervou pustí do učení. Studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze Eva Samková ale nakonec dala přednost "zábavnějším" činnostem, jak přiznala v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Elitní snowboardistka a olympijská vítězka trénuje na Julisce atletiku a dokonce vytáhla z futrálu svou dávnou lásku: saxofon. I když jen na chvilku.

Jak byste srovnala svoji fyzičku před a po karanténě?

Když začala karanténa, tak jsem zrovna skončila sezónu, takže fyzičku jsem měla pořád ještě dobrou. Ale samozřejmě čtrnáct dnů jsem ji poctivě dodržovala a nic moc jsem nedělala. Tak teď na ni začínám zase pořádně makat.

Jak momentálně vypadá váš trénink?

Chodím trénovat každý den na Julisku, tam se věnuji atletice. A ráda jezdím na kolo, když čas dovolí, vyrazím někam do přírody nebo domů do Krkonoš. V podstatě klasická letní příprava, akorát posilovna teď na chvilku vypadla.

Dokážete nacházet motivaci připravovat se svědomitě v tomhle nejistém období?

Pro mě je stěžejní podzim a začátek zimy, a to je zatím ve hvězdách. Tenhle stav je pro mě v podstatě normální jako každý jiný rok v tuhle dobu.

Mluvila jste o tom, že se budete během pauzy učit, jak se vám to daří a kolik času škole věnujete?

Přiznávám, že tohle se mi moc nedaří. Nechce se mi do učení a vždycky si najdu zábavnější činnost, které se můžu věnovat. To zná asi každý student. Ale už se do toho pomalu začínám dostávat, tak snad mi to vydrží.

Jaký je váš názor na povinnost nosit roušky a na jiná koronavirová opatření?

Názor na to nemám, prostě dodržuji to, co se má. Když je potřeba, roušku mám a když ne, tak ji nemám. Nějaký smysl to asi má, když se u nás šíření nemoci udrželo v únosné míře. Teda zatím.

Byla opatření podle vás opodstatněná, nebo si myslíte, že by sport neměla tolik ovlivňovat?

Nejsem epidemiolog a tak není na místě, abych se k tomu vyjadřovala. Respektuju nařízení a snažím se dělat všechno proto, abych byla zdravá já a lidi kolem mě. Vzhledem k tomu, že mě to opravdu nepostihlo v hlavní sezoně a zatím není ani nijak narušena ta další, tak to neřeším.

Máte obavy z toho, že by mohl koronavirus proměnit váš sport do budoucna?

Netuším, uvidíme. Možná se změní, možná ne. Jak říkám, tohle je věc, kterou momentálně neví asi nikdo.

Jaké netradiční tréninkové i volnočasové činnosti jste během pauzy stihla?

Párkrát jsem si zahrála na saxofon, vařila jsem a pekla. Chodím hodně na koně. Tohle jsou pro mě docela netradiční věci, protože v sezoně je moc nestíhám, tak jsem za to ráda.

Zastavme se u saxofonu. Jak vám to šlo?

Hrála jsem prvních čtrnáct dní v karanténě a moc mi to nešlo, tak jsem toho raději nechala, aby mě to neodradilo úplně. Zvažuju, že bych si měla najít učitele, aby to vůbec dávalo smysl.

Viděla jste už bývalou spolužačku a kamarádku Karolínu Erbanovou, jak jí jde hokej? Co vlastně říkáte její sportovní proměně?

Nebyla, protože jsem byla v karanténě přímo v Praze. Sem tam si s Kájou píšeme, ale hrát jsem ji ještě neviděla. Jinak si myslím, že je to super. Dělá to, co ji baví a to je nejdůležitější. Alespoň pro mě.