Soupeřky, těšte se. Ledecká jezdí rychleji než kdy dřív, tvrdí její kouč

Za necelé čtyři měsíce zkusí Ester Ledecká jako první žena obhájit na snowboardu olympijské zlato v paralelním obřím slalomu. Ač na prkně odjela česká hvězda za poslední dvě zimy jen tři závody, protože častěji stála na lyžích, podle jejího kouče Američana Justina Reitera jezdí v tréninku rychleji než jindy a na hrách v Pekingu má šanci navázat na Pchjongčchang.

"Před čtyřmi lety jsme byli svědky zázraku. Blesk může udeřit dvakrát, tak uvidíme," prohlásil Reiter.

Na hrách v korejském Pchjongčchangu šokovala Ledecká svět triumfem v superobřím slalomu lyžařek. O pár dní později splnila roli favoritky a ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.

Šestadvacetiletá Ledecká se od té doby výrazně zlepšila i na lyžích a v rychlostních disciplínách se zařadila mezi špičku. Proto na snowboardu mockrát nestartovala, v minulé zimě jen jednou.

"Problém to není. Ester je především skvělou jezdkyní a je jedno, jestli jde o lyže nebo snowboard. Je skvělou jezdkyní, závodnicí a vždy vím, že odevzdá maximum," pronesl Reiter.

Schopnosti Ledecké ovládat perfektně obě disciplíny jsou ojedinělé. A Reiter tvrdí, že Ledecká jezdila v tréninku jako vítr. "Nevím, jestli je rychlejší než soupeřky, ale vím, že jezdí rychleji než kdy dřív," uvedl kouč, podle kterého k tomu pomohlo další zlepšení její kondice.

"Dohromady s psychikou jí to pomohlo aplikovat novou techniku, což je velmi, velmi pozitivní. Její tělo je silné, její mysl je silná a vybavení velmi silné. Na sezonu se moc těším," řekl Reiter.

Ledecké pomáhají ke zlepšení také noví tréninkoví partneři. Reiter se stará i o olympijské vítěze Rusa Vica Wilda, Švýcara Nevina Galmariniho a Slovince Žana Košira.

"Na jedné sjezdovce je mezi čtyřmi lidmi devět olympijských medailí, to je impozantní. Je to supersilná skupina. Byla to s nimi skvělá spolupráce a zábava. Ester se hodně snažila kluky porazit," prozradil Reiter.

Zatím není jasné, kdy pojede Ledecká první závod na snowboardu. Světové poháry obou disciplín se totiž překrývají. "Připravujeme se na každý závod. Je to tak jednodušší a pak nejet než se chystat na poslední chvíli," vysvětlil.

Přesun z lyží na snowboard a zpět je i pro trénované tělo Ledecké hodně náročný. Opakovaně mívala problémy se zády. I proto se snažila v přípravě posílit a s trenéry pracovala na zlepšení adaptace.

"Vždycky jde o čas a chceme ho využít, co nejvíce se dá. Letos se snažíme, aby se za jeden den přeorientovala z lyží na snowboard a další dva byly na doladění. V minulosti jsme si říkali, že tři dny jsou příliš málo, teď si věříme, že to stačí," poznamenal Reiter.

I Ledecká věří, že je na střídání lyží a snowboardu připravena lépe než dřív. "Tělo se cítí fajn. Udělala jsem maximum a s klidným svědomím můžu říct, že to bude dobré," svěřila se.

Další trumf: nový model lyží

Navázat na olympijský úspěch z Pchjongčchangu nebude snadný úkol. Podle Reitera, který stejně jako celý tým nevyslovuje nahlas slovo olympiáda, se s Ledeckou snaží brát i závod pod pěti kruhy jako každý jiný. "A do každého závodu jdeme, že chceme vyhrát," potvrdil.

Zatímco na minulé olympiádě měla Ledecká na programu nejdříve sjezdařské závody a poté snowboard, v Pekingu je rozpis opačný. Ledecké se změna líbí a jejímu kouči rovněž. "Těším se, že pojede na prkně jako první a potom jim nakope zadek v lyžování," usmál se Reiter.

Ledecká by v nové sezoně měla být rychlá i na lyžích. Díky svým úspěchům se dostala mezi elitní skupinu sjezdařů firmy Atomic a krátce před sezonou se zúčastnila tradičního setkání v továrně v Altenmarktu.

"Byla jsem v neskutečné společnosti hvězd - Kilde, Šifrinka (Shiffrinová), Zubčič. Je mi ctí, že jsem tam mohla být taky, projít továrnu a slyšet, jak to dělají. A nový lyže, to je fakt jízda," pochvalovala si Ledecká, která dala ze "srazu" hvězd na sociální sítě fotku s Italkou Sofií Goggiaovou.

Ledecká mluvila o modelu lyží Redster Revoshock, který už někteří jezdci používali v točivých disciplínách. Češka ho testovala v super-G a sjezdu a v olympijské sezoně na něm bude jezdit závody.

"Největší rozdíl je v gripu lyže. Cítíte, že hrozně hezky zabere do oblouku. Jsem šťastná, že se lyže kousne, když potřebuju, a zase odtrhne, když potřebuju," popsala.

Stejně mluvil i její servisman Miloš Machytka. Lyže je podle jeho slov agresivnější a jde snáz do oblouku. "Ale přitom je klidnější. A Ester vyžaduje neskutečný grip té lyže, aby fakt držela, ať je to led, nebo sníh. A to ta technologie umožňuje," konstatoval.

Čína známá i neznámá

Stejně spokojená je Ledecká i s výběrem modelu snowboardu. "Konečně našli cestu, kterou se vydat. Máme otestováno hodně prken, dokonce i bot. Ale značku odhalím někdy později, to ještě nemůžu říct. Ale teď to je dobré, v oblouku mě podrží, což potřebuju," libovala si.

Vzhledem k faktu, že se v Číně druhým rokem kvůli koronaviru nekonají žádné závody, je pro sjezdaře relativně neznámou struktura sněhu. Machytka ale měl v minulosti možnost s českými sjezdaři na čínské podmínky lyže chystat, takže zkušenosti má.

"Pro mě byla asi specifická velká zima a velké sucho, takže podmínky, které v Evropě moc nejsou. Jsou trochu podobné Kanadě. A jezdí se v devadesáti procentech na technickém sněhu," přiblížil Machytka.

I Ledecká si čínské podmínky vyzkoušela. "Jako snowboarďáci jsme tam byli, sice na jiném kopci, ale mám představu, jaký sníh by tam mohl být," dumala.

Závodní sjezdovky pro lyžaře označil lyžařský kouč Tomáš Bank za jedny z nejlepších. "Viděla jsem je na fotkách a snažím se připravit. O Koreji jsme taky nevěděli vůbec nic a dopadlo to docela dobře," zmínila Ledecká.

A má ještě jednu výhodu. Podmínky v Číně znají její trenér snowboardingu Reiter i sjezdařský kouč Ital Franz Gamper, který dva roky vedl čínskou reprezentaci. "Důležité to určitě bude, protože znalost prostředí bude dobrá," uvedl Bank.