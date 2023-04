Skokanů ubývá, vidí jen beznaděj. Koudelku dejme klidně k Italům, navrhuje expert

František Lejsek v 21 letech jako další z řady reprezentantů ve skocích na lyžích ukončil kariéru. V únoru to zabalil Filip Sakala, vloni někdejší juniorský mistr světa Viktor Polášek. "Všechno je zlé," říká na rovinu v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý skokan, kouč a funkcionář Luděk Matura. Rozebírá stav v Česku kdysi úspěšného sportu a poslední změny v jeho vedení.

Lejsek, Sakala, Polášek, v nedávné minulosti uzavřeli kariéru také Čestmír Kožíšek nebo Vojtěch Štursa. Proč? Jaký je váš pohled?

Těch kluků je více a je to obrovská škoda. Minimálně dvanáct nebo třináct let se o ně někdo staral, něco to oddíly stálo. Na druhou stranu chlapci u nás nemají v juniorském věku přípravu srovnatelnou se světem, proto se není co divit, že mají těžké dostat se mezi špičku. Pak ti kluci mají špatnou výkonnost a vidí v tom jen beznaděj, žádnou perspektivu.

Nevidí podle vás žádné východisko a naději na zlepšení?

Je to o výkonnostním pohledu. Ti kluci přeci nejsou žádní pitomci. Trénují, trénují a pak končí na "druholigovém" Kontinentálním poháru mezi 40. a 50. místem. Vydrží to třeba od 18 do 23 let, ale když to k ničemu nevede? Nevydělají si tím ani tolik peněz jako fotbalista v krajském přeboru. Jsou to vlastně amatéři, Dukla jim dá vybavení, za státní peníze jedou mikrobusem závodit, ale to se nedá vůbec srovnat s přípravou Poláků, Slovinců, Rakušanů, Norů nebo Němců.

Natvrdo se dá říct, že kdyby skončil i zkušený Roman Koudelka, jemuž bude v červenci 34 let, můžou to Češi ve Světovém poháru rovnou zavřít?

Přemýšlím nad tím, co bude dál. Roman měl nejlepší výkony naposled s trenérem Davidem Jiroutkem v sezoně 2018/19, kdy skončil pátý na Turné čtyř můstků. Proto bych viděl cestu, aby se k Jiroutkovi "přifařil", ať bude David trénovat Italy nebo Finy. On dobře ví, jaké nedostatky Roman má. Nevěřím tomu, že někdo jiný Romana nastartuje, aby skákal do 30. místa.

Jiroutka odvolal skokanský úsek českého svazu v lednu 2020. Teď by měl jít trénovat Finy?

Zkraje minulé sezony trénoval Francouze a pak přešel k Italům, kteří s ním podle mě museli být spokojení. Na konci sezony už se mluvilo o tom, že je jedním z adeptů na kouče finské reprezentace. Oba tyto týmy jsou na tom lépe než čeští skokani a snad by s takovou možností souhlasili. Roman by mohl trénovat s nimi. Kdyby bylo na mně, usiloval bych o to.

Před dvěma lety přebíral reprezentaci slovinský trenér Vasja Bajc, ale neuspěl. Věřil jste vizi s ním?

Věřil jsem mu, ale to spojení se nepodařilo. Roman se o něm nevyjadřoval zrovna nejlépe. Ve stylu, že ho pozdraví, ale na kafé by s ním asi nešel. Nevím, co se v týmu dělo, bohužel výsledky nebyly vůbec dobré. Model přípravy v Planici se ukázal jako naprosto špatný, kluci jezdili pořád do jednoho místa a měli toho můstku plné zuby. Mistrovství světa se konalo právě v Planici, ale naše reprezentace tam nepřevedla zhola nic.

Koudelka obsadil v uplynulé sezoně Světového poháru 68. místo se ziskem 11 bodů, Radek Rýdl zapsal jediný bod. Lepší byl Turek, Ukrajinec či Estonec…

Ano, je to všechno zlé. Šéftrenér mládeže František Vaculík dokonce v průběhu sezony prohlásil na stránkách skoky.net, že "tady nefunguje vůbec nic". Pokud si to dovolí ze své pozice na internet napsat, musí to být opravdu Kocourkov s třemi vykřičníky.

Do tohoto prostředí nyní vstupují zmiňovaný Filip Sakala a další bývalý skokan Vít Háček. Ten po Jakubu Jandovi a Radku Ciklovi povede úsek skoků jako předseda, Sakala usiluje o post sportovního ředitele. Co vy na to?

Je dobře, že do toho jdou mladí kluci. Vím, co ta práce obnáší, a říkám, že tam může vstoupit jedině mladý člověk, který si nepřipouští neúspěch. Kluci brzy tvrdě narazí a zjistí, že s penězi, které na svazu jsou, se dá český skok možná udržovat, ne zlepšovat. Peněz je žalostně málo, není to na kvalitní přípravu. U mládeže to musí dorážet rodiče, musí to lepit Dukla. Ale klukům fandím, jsou plni elánu a odhodlání cokoliv změnit. I když mají jednu nevýhodu.

Jakou?

Stejně jako Janda do toho jdou ze závodnické praxe. Nemají trenérské vzdělání, nikoho nevychovali, nikdy nevedli klub. Ale to jsou věci, které se dají přebít entusiasmem a nadšením. Může se stát, že se jim třeba 50 procent vytyčených cílů podaří splnit a půjde to dopředu.

Sakala říkal, že jako velký problém vidí špatnou komunikaci mezi reprezentací a kluby. Jsou české skoky lidsky rozštěpené?

Je potřeba to řídit jasně a direktivně. Pokud by někdo nechtěl respektovat nařízení rady úseku, reprezentačního trenéra nebo šéftrenéra mládeže, měli by se s takovým člověkem rozloučit. Ale sám nevím, v čem přesně je problém, nikdy nebyl zmíněn nikdo konkrétní, kdo by to tam poštvával. Skoky jsou v takovém stavu, že by všichni měli táhnout za jeden provaz.

Jak se vám líbí zamýšlená cesta se zahraničními trenéry?

Tohle se mi nelíbí. Byl tady Richard Schallert nebo Bajc, nefungovalo to. Českých trenérů je podle mě pořád dost. Cesta se zahraničními trenéry se mi zdá nesmyslná i proto, že nikdo z ciziny tady nebude dělat za 60 tisíc korun hrubého. Peníze na to nejsou, je to utopie. Kluci ve vedení by si měli dát nějakou dobu hájení, pracovat dobře s mládeží. Neslibovat výsledky na příští sezonu, spíš se zaměřit na horizont pěti let.

Základem bude i nadále pracovat na obnově českých můstků, že? Bez nich se bude další generace vychovávat těžce.

To je jasné. V zimě by měl fungovat jeden kompletní areál, měl by být za mě připravený i můstek K120 v Liberci nebo v Harrachově. Tam fungují menší můstky, ale chtělo by to obnovit kompletně, aby tam reprezentace mohla v klidu trénovat. Jezdit skákat do Wisly, Zakopaného nebo do Klingenthalu? To jsou značné komplikace. Obnovit domácí zázemí, to musí být základ.