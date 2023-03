Manželka polské hvězdy bojuje o život. Je to silná holka, napsal mistr světa

Polský skokan na lyžích Dawid Kubacki kvůli vážnému zdravotnímu stavu manželky ukončil předčasně sezonu.

Bývalý mistr světa a vítěz Turné čtyř můstků dnes na instagramu napsal, že jeho životní partnerka je v nemocnici kvůli kardiologickým problémům a lékaři bojují o její život.

Třiatřicetiletý Kubacki v neděli náhle odcestoval z dějiště Světového poháru ve Vikersundu, ačkoli měl ještě teoretickou šanci na zisk křišťálového glóbu.

Polský tým jeho nečekanou absenci v závodu na mamutím můstku vysvětlil osobními důvody.

"Co se týče mého náhlého návratu domů, dlužím vám pár informací," napsal dnes Kubacki na Instagramu.

"Moje žena musela z kardiologických důvodů do nemocnice. Je ve vážném stavu a lékaři bojují o její život. Je v dobrých rukou a je to silná holka, vím, že to zvládne. Samozřejmě to pro mě znamená konec sezony, ale to teď není důležité," uvedl držitel devíti medailí z olympijských her a světových šampionátů.

S manželkou mají dvě děti, dcera Maja se narodila začátkem letošního roku v průběhu Turné čtyř můstků.

Vzhledem ke Kubackého absenci se stal již v neděli jistým vítězem SP Nor Halvor Egner Granerud, jenž svému soupeři poslal slova povzbuzení. "Buďte všichni silní. Přeji hodně štěstí a držím palce," napsal v komentářích.

Skokany v této sezoně ještě čekají závody v Lahti a Planici.