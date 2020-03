Skvělý konec sezony pro Sáblíkovou. Potřinácté ovládla SP na dlouhých tratích

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila po pádu ve finále čtvrtá v závodu Světového poháru ve španělské Sierra Nevadě. Z vítězství se radovala Chloe Trespeuchová z Francie.

Druhým místem si upevnila vedení ve Světovém poháru Italka Michela Moioliová. Třetí dojela Australanka Belle Brockhoffová a ještě má teoretickou naději, že Moioliovou připraví o křišťálový glóbus. Samková už trofej obhájit nemůže.

"Je mi líto, že se to nepovedlo. Fakt mě to bavilo a pocitově bylo ježdění super, ale samozřejmě jsem chtěla vyhrát," řekla Samková. "I když se mi jezdilo skvěle a dostávala jsem pochvaly, tak mi to tenhle rok není nějak souzený," dodala Samková, která vyhrála úvodní díl SP v Montafonu, ale pak třikrát neprošla do finále.

Ve finále v Sierra Nevadě se sešly tři nejlepší snowboardcrossařky sezony Samková, Moioliová a Brockhoffová, které doplnila Trespeuchová. Úřadující mistryně světa Samková odstartovala nejlépe a vedla. V jeden moment jely všechny tři favoritky srovnané vedle sebe a Samková se jen těsně vyhnula ochranné síti.

Poté svěřenkyně kouče Marka Jelínka soupeřkám poodskočila, a když už se zdálo, že získává rozhodující náskok, spadla na rozbité trati po chybě v levotočivé zatáčce. "Hodně jsem sešlápla skok do poslední klopenky, tam jsem to nakouřila, chytla jsem nějakou díru a rozsekala jsem se," popsala Samková osudný okamžik.

Zůstala ležet a držela se zklamáním za hlavu. "Trochu mi vypadlo rameno, ale je to v pohodě," ujistila olympijská vítězka ze Soči.

Z dopolední kvalifikace postoupila Samková z druhého místa. Čtvrtfinále jela jen ve třech, po startu se dostala do vedení a jistě postoupila. V semifinále musela více bojovat, znovu od začátku vedla, ale v zádech měla Faye Guliniovou z USA. Její atak odrazila, Američanka navíc spadla a Češka jízdu ovládla.

Z kvalifikace prošli z českých reprezentantů také Vendula Hopjáková a Jan Kubičík, ale skončili ve svých prvních rozjížďkách čtvrtí. Hopjáková tak obsadila 14. místo a Kubičík třicáté. Matouš Koudelka vypadl po 55. místě v kvalifikaci.

Snowboardcrossový Světový pohár se konal po měsíc a půl dlouhé pauze. Po Sierra Nevadě by se 15. března mělo jet finále ve Veysonnaz.

SP ve snowboardcrossu v Sierra Nevadě (Španělsko):

Muži: 1. Eguibar (Šp.), 2. Hämmerle (Rak.), 3. Berg (Něm.), …30. Kubičík, v kvalifikaci 55. Koudelka (oba ČR)

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Hämmerle 2960, 2. Sommariva 2950, 3. Visintin (oba It.) 2130, …48. Kubičík 74, 53. Koudelka 35,8.

Ženy: 1. Trespeuchová (Fr.), 2. Moioliová (It.), 3. Brockhoffová (Austr.), 4. Samková, …14. Hopjáková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Moioliová 4400, 2. Brockhoffová 3500, 3. Samková 2710, …17. Hopjáková 700.