Sáblíková překonala vlastní světový rekord, zlato jí ale senzačně sebrala Ruska

Rychlobruslařka Martina Sáblíková překonala na mistrovství světa v Salt Lake City vlastní světový rekord na trati 5000 metrů. Zajela čas 6:41,182. Ve finále dlouho vedla a mířila za svým 22. titulem mistryně světa, v poslední jízdě jí ale senzačně překonala Natalia Voroninová.

Ruska zajela fenomenální čas 6:39,021 a jako první žena se dostala pod hranici 6 minut a 40 sekund. Získala své první velké zlato, zatímco Sáblíková se musela spokojit se stříbrnou medailí.

Dvaatřicetiletá česká reprezentanta startovala ve čtvrté z šesti rozjížděk a zajela čas 6:41,182, čímž své předchozí maximum z loňského roku vylepšila o více než sekundu.

O sedm let mladší Voroninová ale na její výkon dokázala zareagovat, ukončila sérii deseti výher Sáblíkové na světových šampionátech na této trati a získala první zlatou medaili na vrcholné akci v kariéře.

"Jsem hrozně ráda za svoji jízdu. Zajela jsem svěťák, osobák, víc jsem pro to udělat nemohla. Prostě Nátalka má super formu, ukázala to v týmech, měla bronz na trojku, takže byla i kandidátkou medaile na pětku," řekla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě v Salt Lake City ve čtvrtek ovládla závod na 3000 metrů a byla hlavní favoritkou i dnes. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla od začátku rychlejší než při svém loňském světovém rekordu v Calgary. O více než pět sekund porazila soupeřku v rozjížďce, olympijskou vítězku z Pchjongčchangu Esmee Visserovou z Nizozemska, která nakonec skončila třetí.

"Doufala jsem, že už mě nikdo nepředjede, ale na druhou stranu jsem věděla, že jsou na startu ještě holky, které byly v sezoně výborné. Například Blondinová, která mě porazila v Astaně," připomněla výsledek ve Světovém poháru.

K zisku dvaadvacáté zlaté medaile na světových šampionátech v kariéře to Sáblíkové nakonec nestačilo. Voroninová byla od počátku rychlejší než trojnásobná olympijská šampionka a postupně si vypracovala náskok až 3,7 sekundy. V posledních třech kolech sice Ruska jela pomaleji než Sáblíková, v cíli ale byla o 2,16 sekundy rychlejší.

"Po třech kilometrech měla obrovský náskok a udržela to do konce. Klobouk dolů před ní. Jet pod 6:40 je pecka. Já jsem se o to snažila několikrát a bylo z toho 6:42, 6:41. Osobně bych si nic nevytkla. Jsem hrozně ráda za placku. Byl to opravdu výborný závod," prohlásila Sáblíková, která se ještě nerozhodla, zda se v neděli postaví na start závodu na 1500 metrů.

Jasno, že jí tentokrát zlato uteče, měla Sáblíková ještě před dojezdem ruské soupeřky. "Když měla náskok 3,6 sekundy, tak jsem věděla, že je to strašně moc. I když na pětce jsou poslední čtyři kola nejtěžší. Tři kola před cílem ale už bylo jasné, že vyhraje," řekla Sáblíková.

Ze zisku stříbrné medaile ale zklamaná nebyla. "Nemám být proč. Sice jsem po deseti šampionátech nevyhrála, ale jak už jsem řekla, zajela jsem svěťák i osobák. A že ten čas ještě někdo překonal? To je sport, to se stává. Když jsem se koukala, jak jede, to bylo jako pohádka. Hrozně hezky se na to koukalo," ocenila Sáblíková výkon Voroninové.

Na kilometrové trati si Nikola Zdráhalová stejně jako na pětistovce zajela osobní rekord a čas 1:15,345 jí stačil na dvacáté místo. Šampionkou se stala Nizozemka Jutta Leerdamová (1:11,847). Mezi muži si dojel pro titul ve světovém rekordu 1:05,697 Rus Pavel Kuližnikov, který už v Utahu ovládl i poloviční sprint.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Salt Lake City:

Muži:

1000 m: 1. Kuližnikov (Rus.) 1:05,697 - světový rekord, 2. Nuis (Niz.) 1:06,730, 3. Dubreuill (kan.) 1:06,765.

Ženy:

1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:11,847, 2. Fatkulinová (Rus.) 1:12,331, 3. Takagiová (Jap.) 1:12,344, …20. Zdráhalová (ČR) 1:15,345.

5000 m: 1. Voroninová (Rus.) 6:39,021 - světový rekord, 2. Sáblíková (ČR) 6:41,184, 3. Visserová (Niz.) 6:46,685.