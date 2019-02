Nor Jansrud obral krajana Svindala o zlaté loučení, porazil ho o dvě setiny

před 1 hodinou

Sjezd mužů na mistrovství světa v Aare skončil dvojnásobným triumfem norských lyžařů. Kjetil Jansrud předčil o pouhé dvě setiny sekundy Aksela Lunda Svindala a oplatil mu porážku z loňských olympijských her v Pchjongčchangu. Bronz získal Rakušan Vincent Kriechmayr. Vítěz lednového sjezdu ve Wengenu vytlačil ze stupňů vítězů obhájce titulu a lídra sjezdu Světového poháru Švýcara Beata Feuze.

Šestatřicetiletý Svindal měl při svém posledním velkém závodě blízko k šestému zlatu ze světových šampionátů. To první získal ve sjezdu právě v Aare před dvanácti lety, poslední v roce 2013 ve Schladmingu. Dnes se stal třetím sjezdařem v historii po Kjetilu André Aamodtovi a Marcu Girardellim, který získal medaili na šesti MS.

O zlaté loučení Svindala připravil krajan Jansrud, který předvedl jízdu na samé hranici rizika a k triumfu v super-G na olympiádě v Soči přidal ve 33 letech i první zlato na mistrovství světa. "Každý den bojuju a někdy to nevyjde a jindy jo. Pořád jsem věřil, přesně jsem naplnil plán jízdy a ukázal, co umím," řekl Jansrud. "Jsem nadšený, tohle mi chybělo a je to neskutečný pocit. Navíc je obrovskou ctí, že je se mnou na podiu Aksel při svém posledním závodu kariéry."

Přitom v této sezoně ve sjezdu Jansrud nijak nezářil a ve Světovém poháru neskončil ani jednou v první desítce. Mnohem větší ambice měl ve Švédsku v super-G, kde byl dvakrát na stupních vítězů, ale v Aare skončil ve středu až dvaadvacátý. Dnes vyhrál i s bandáží na levé ruce, na níž si před necelými třemi týdny při tréninku zlomil dva prsty. "Po tom zranění z Kitzbühelu jsem ještě víc bojoval, abych tady mohl startovat a vyplatilo se," řekl Jansrud, který měl hůlku přivázanou k ruce.

České trio se seřadilo v páté desítce celkového pořadí. Nejlepší jízdu předvedl Jan Zabystřan na 47. místě. "Nejsem až tak spokojený. Po dobrých tréninkových jízdách jsem si myslel, že by to mohlo být okolo třicítky, ale chtělo to jet přesnou vyjetou stopu. Bohužel v horní pasáži jsem sjel do takového hlubokého sněhu a pak už jsem nenabral rychlost do zbývajícího sjezdu," řekl Zabystřan.

O místo horší byl Tomáš Klinský, Ondřej Berndt skončil padesátý. Před ním startoval jeden z favoritů Rakušan Hannes Reichelt, který měl sice číslo jedna, ale byl penalizován, jelikož nepřišel na slavnostní losování. "Ani jsem to nevnímal," řekl Berndt, kterému mistr světa z roku 2015 v super-G dělal "předjezdce". "Stopu jsme hnedka nahoře neudržel a dostal jsem strašnou rychtu. Jel jsem hlavně kvůli kombinaci," řekl Berndt směrem k pondělnímu závodu.

Závod byl kvůli mlze o hodinu odložen a i poté čekaly sjezdaře extrémní podmínky s hustým sněžením a špatnou viditelností.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Muži - sjezd:

1. Jansrud 1:19,98, 2. Svindal (oba Nor.) -0,02, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,33, 4. Feuz (Švýc.) -0,44, 5. Mayer (Rak.) -0,65, 6. Paris (It.) -0,74, 7. Thomsen (Kan.) -0,75, 8. Kilde (Nor.) -0,82, 9. M. Caviezel (Švýc.) a Bennett (USA) oba -0,83, …47. Zabystřan -3,35, 48. Klinský -3,74, 50. Berndt (všichni ČR) -4,08.