Sportovní sen Ledecké? Kombinace lyží a prkna

před 1 hodinou

Ester Ledecké je líto, že se kombinace na sjezdařském mistrovství světa jela nejspíše naposledy. V dobré náladě po patnáctém místě na šampionátu v Aare vtipkovala, že bude prosazovat spojení lyží a snowboardu, v takové kombinaci by aktuálně neměla konkurenci.

"Kombinace mě baví, ale prý je to nezajímavá disciplína, což já vůbec nechápu. Přijde mi fantastické, že je to pro univerzální lyžaře. To mě trochu mrzí, ale je to jejich rozhodnutí a já s tím asi nemůžu nic dělat," konstatovala Ledecká.

Mezinárodní lyžařská federace údajně plánuje vyřadit kombinaci z kalendáře Světového poháru a hrozí i konec této disciplíny na olympiádě, kde byla poprvé v roce 1936. Závod složený ze sjezdu a slalomu by měly nahradit paralelní závody.

Ledecká je unikátní olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu na snowboardu i lyžích. Proto by se jí líbilo zavedení kombinace těchto sportů. "Ale bohužel jsem ještě neslyšela, že by se něco takového připravovalo. Budu na to hodně tlačit, aby to udělali, protože si myslím, že bych měla šanci," smála se Ledecká.