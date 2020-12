"Není neporazitelná." Ledecká suverénním triumfem naštvala německé snowboardistky

Normálně by to byla jedna velká senzace na úvod Světového poháru. V Cortině si německé snowboardistky dojely pro druhé, třetí, čtvrté a šesté místo. To by si ovšem nesměla stoupnout na prkno Ester Ledecká a s minimálním tréninkem a téměř roce bez závodění všechny porazit.

Představte si, že celé léto se upínáte ke startu sezony, pilujete svou disciplínu, a když přijde na první závod, smete vás ze svahu někdo, kdo má čas na trénink jen v době, kdy se zrovna nevěnuje jinému sportu. Související Jeď už zase na lyže, modlí se soupeřky Ledecké. Měly ze mě radost, smála se Češka Tak nějak se musely cítit snowboardistky v sobotním paralelním obřím slalomu, když je od kvalifikace drtila "lyžařka" Ester Ledecká. V semifinále smetla Němku Ramonu Hofmeisterovou a ve finále její krajanku Selinu Jörgovou. V první šestce se umístily nakonec hned čtyři závodnice z Německa. "Moc jsem s nimi nemluvila, musela jsem na doping. Slyšela jsem, že se dost ptaly, kdy už zase pojedu na lyže, tak nevím. Asi ze mě měly hroznou radost," rýpla si ironicky Ledecká. Pravdou je, že západní sousedky měly v první řadě radost, že se jim v italském středisku hned na úvod sezony tak zadařilo. "Byl to skvělý start Světového poháru. Cortina vždycky patřila k mým nejoblíbenějším destinacím a po dnešku to tak určitě zůstane," rozplývala se stříbrná Jörgová. Související Skvělá Ledecká. V Itálii jasně triumfovala, snowboardistkám vládne i po roční pauze Novináře v italském středisku ale pochopitelně srovnání s českou olympijskou šampionkou zajímalo, což Němky trochu popíchlo. "Dnes to možná nevypadalo, ale Ester není k neporažení, v sezoně se nám to určitě povede, jsme jí se Selinou v patách," nechala se slyšet zdravě naštvaná Hofmeisterová. Jisté je, že další závody na prkně Ledecká vynechá, protože se opět přesouvá na lyže a zúčastní se pátečního a sobotního sjezdu ve Val d'Isere. Pro německé snowboardistky je tak pole volné.