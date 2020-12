Nepojede se ani v neděli. Ledecká a spol. přišly kvůli počasí o oba super-G v Mořici

Lyžařky včetně Ester Ledecké přišly kvůli nepříznivému počasí o oba víkendové závody Světového poháru v superobřím slalomu ve Svatém Mořici. Dnešní závod byl zrušen kvůli hustému sněžení a silnému nárazovému větru, nedělní pak kvůli zvýšenému nebezpečí lavin.

Dnešní start byl naplánován na 11:30, po brzké ranní inspekci ale muselo vedení závodu program zrušit. Stejně dopadl i nedělní závod, protože ve Svatém Mořici napadla až osmdesáticentimetrová vrstva nového sněhu a předpověď dobré vyhlídky neslibuje.

"Ta předpověď je úplně stejná jako na dnešek, takže to bude těžké," řekl České televizi trenér Ledecké Tomáš Bank. "Vyhrabujeme auta ze závějí a hrozně nás to baví. Necháme si ten dobrý pocit ze čtvrtečního tréninku, kdy Ester zajela perfektní poslední jízdu, a nebudeme si to kazit nějakým ježděním po pás ve sněhu a v nízké viditelnosti," dodal.

Mezinárodní lyžařská federace zrušila nedělní závod poté, co byly z bezpečnostních důvodů uzavřely sjezdovky. "Úřady se po přívalu nového sněhu a zvýšeném nebezpečí lavin rozhodly uzavřít sjezdovky. Proto jsme museli zrušit i zítřejší závod," uvedla federace na sociální síti twitter. Zatím neupřesnila, jestli bude pro zrušené závody hledat nový termín.

Dnešní superobří slalom měl být prvním rychlostním závodem v sezoně. Lyžařky dosud absolvovaly dva slalomy, jeden obří slalom a také jeho paralelní variantu. Olympijská vítězka Ledecká byla ve švýcarském středisku jedinou českou reprezentantkou ve startovní listině.

Další zastávkou Světového poháru lyžařek bude příští víkend francouzský Courchevel, kde na závodnice čekají dva obří slalomy.