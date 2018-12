Ledecká vyhrála ve Val Gardeně druhý trénink sjezdu SP

Aktualizováno před 1 hodinou

Překvapivá olympijská šampionka v superobřím slalomu Ester Ledecká vyhrála dnešní druhý trénink sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně. Na lyžích zajela nejrychlejší čas dva dny po triumfu v paralelním obřím slalomu Světového poháru na snowboardu v Cortině d'Ampezzo.

"Měla jsem z toho dobrý pocit. Oba tréninky jsem si užila a hrozně mě to bavilo. I když to byl jen trénink, tak mám samozřejmě radost. Už se těším na závod," řekla Ledecká v rozhovoru pro svoji marketingovou agenturu Sport Invest.

Ledecká ovládla trénink sjezdu v SP potřetí v kariéře. Premiérově zvítězila loni v lednu v rakouském Altenmarktu-Zauchensee, ale v závodu vyšla bodově naprázdno a byla až šestatřicátá. Znovu pak kralovala tréninku před rokem 30. listopadu v kanadském Lake Louise a v závodu skončila třináctá.

Po výhře v Cortině měla Ledecká v neděli volno a na lyže si stoupla ráno před tréninky. V prvním tréninku ve Val Gardeně dnes Ledecká obsadila čtrnácté místo s odstupem 91 setin sekundy za nejrychlejší Ramonou Siebenhoferovou z Rakouska. "V prvním tréninku si všichni tak trochu testují. I já jsem to tak měla, byl to nový kopec a jela jsem tak, abych si to prohlédla," řekla Ledecká, která trať studovala i ze závodu mužů. "Myslím, že jsem se to trochu naučila," podotkla.

Ve druhém tréninku dosáhla česká všestranná zimní hvězda času 1:24,43 minuty, skoro o dvě vteřiny lepšího, než byl dopolední výkon Siebenhoferové. Druhou Nicol Delagovou z Itálie Ledecká porazila o čtyři desetiny. "Je to jenom trénink, ale už první jízdu jela Ester dobře. Na druhou si vzala rychlé lyže, abychom je vyzkoušeli, jestli tady fungují. A fungovaly. Ester jela skvěle, baví ji to," řekl kouč Tomáš Bank.

Výhodou Ledecké ve Val Gardeně je fakt, že se zde ještě závod žen nejel a zkušenější závodnice nemohou těžit ze znalosti terénu. "Tenhle sjezd nikdy nejely, což je výhoda," uvedl Tomáš Bank a připomněl, že jeho bratr Ondřej, který je rovněž koučem Ledecké, na sjezdovce Saslong jako závodník jel několikrát. "Takže máme najetou stopu. Sice je sjezd pro holky trochu jiný než pro kluky, ale některé pasáže jsou tam stejné. Když neuděláme nějakou chybu, mohlo by to být dobré," věřil Tomáš Bank.

Ve Val Gardeně pojedou ženy SP poprvé, italské středisko nahradilo v kalendáři zrušené závody z Val d'Isere. Ve Val Gardeně je sjezd na programu v úterý 18. prosince, dopoledne je před ním v plánu ještě jeden trénink. O den později se pojede super-G.

Nejlepším výsledkem třiadvacetileté Ledecké ve sjezdu Světového poháru je sedmé místo loni z Lake Louise, kde letos skončila desátá.

Tréninky na úterní sjezd SP lyžařek ve Val Gardeně (Itálie):

První trénink: 1. Siebenhoferová (Rak.) 1:26,32, 2. Štuhecová (Slovin.) -0,02, 3. Delagová (It.) -0,37, …14. Ledecká (ČR) -0,91.

Druhý trénink: 1. Ledecká 1:24,43, 2. Delagová -0,40, 3. Schmidhoferová (Rak.) -0,43.