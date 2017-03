Ledecká si dojela pro glóbus i v hustém dešti. Jsem připravená závodit ve všem, hlásí

před 1 hodinou

Pro snowboardistku Ester Ledeckou není problém žádné počasí. V německém Winterbergu si dojela pro křišťálový glóbus navzdory hustému dešti. Sezona jí tím ale ještě nekončí.

Winterberg (Německo) - Pro sezonu 2016/17 byly pro českou obojživelnici Ester Ledeckou vrcholem světové šampionáty v alpském lyžování a ve snowboardingu. Lyžařskému mistrovství světa musela obětovat tři závody snowboardového Světového poháru. Výsledky v těch ostatních jí ale přinesly šanci na velký křišťálový glóbus zaútočit. A její dnešní atak v německém Winterbergu byl úspěšný.

"Když jsem viděla, že je možnost zabojovat o ten glóbus, tak jsem bojovala do poslední chvíle a podařilo se to. Mám radost. A jsem na sebe pyšná," vyprávěla, když se po závodě usušila.

Závěrečný podnik Světového poháru se totiž jel v hustém dešti. "Já bych měla být připravená závodit úplně ve všem a umět to na jakémkoliv sněhu. Není ale úplně fajn, když jste promočený až na kůži," řekla Ledecká. Při samotných jízdách ale nevlídné počasí tolik nevnímala.

Ani při té čtvrtfinálové proti vedoucí ženě SP Aljoně Zavarzinové z Ruska, která byla pro pořadí v čele seriálu rozhodující. Ruska dlouho měla drobný náskok, přišla o něj až po chybě několik branek před cílem. "Já si myslím, že ta moje trať byla taky v cíli trochu rychlejší, a ona možná věděla, že jsem se na ni ke konci roviny trochu dotahovala. A věděla, že ta moje trať je dole rychlejší," uvažovala Ledecká.

Ve čtvrtek se ve španělské Sierra Nevadě stala mistryní světa v obřím slalomu. V pátek brzy ráno se s týmem vydala na dalekou cestu do Německa. Před dnešním závodem nestihla skoro nic. "Šla jsem se vyklusat, udělala si lehký fyziotrénink, masáže, abych se připravila na sobotu. To mi pomohlo, abych se dala do kupy, protože cesty jsou pro mě strašný," řekla.

Vedle medailí na MS a triumfu ve Světovém poháru bude brzy slavit i 22. narozeniny, které má 23. března. Sama si nepřipije. "Alkohol mi obecně strašně nechutná. Možná je to v tomhle jednodušší, že nemám žádné pokušení. Já si radši dám kolu," poznamenala.

Na trofeje má pohárovou místnost na půdičce svého bytu. "Tam je zatím místa dost. Pořád se tam dají nějaké police přidělat. Nebo se koupí větší byt, no," uvedla.

Pořád cítí, že se může zlepšovat. "Mám v hlavě spoustu cílů, které jsou pro některé lidi nepředstavitelné. Držím si je u sebe, snažím se krůček po krůčku k nim dostávat," naznačila. Konkrétnější být nechtěla.

Dnešním finále SP ve snowboardingu pro ni sezona ještě úplně neskončila. Chystá se startovat ještě na několika menších závodech na lyžích.

autor: ČTK | před 1 hodinou