Možná pracuje až moc, chválí českou obojživelnici Ledeckou její kouč

Česká snowboardistka Ester Ledecká zajela v sobotu své třetí finále v pouhých čtyřech dnech. Ani to ji však nezastavilo od obhajoby triumfu ve Světovém poháru. "Poslední týden prožíváme skvělé dny. Je to hezké, hezké, hezké," řekl její kouč.

Winterberg - Získat velký křišťálový glóbus s vynechanými závody je fantastické, jásal po dnešním úspěchu snowboardistky Ester Ledecké její italský trenér Erich Pramsohler.

Jednadvacetiletá Češka tři závody vynechala kvůli účasti na světovém šampionátu lyžařů, přesto celkové hodnocení Světového poháru v paralelních disciplínách stejně jako loni ovládla.

S výjimkou závodu v rakouském Bad Gasteinu, kdy byla Ledecká desátá, při každém startu postoupila do finále. Povedlo se jí to i dnes, kdy skončila v paralelním slalomu v německém Winterbergu druhá. Po titulu mistryně světa v obřím slalomu a stříbru ze slalomu to bylo její třetí finále ve čtyřech dnech. "Poslední týden prožíváme skvělé dny. Je to hezké, hezké, hezké," řekl dnes novinářům její kouč.

Po čtvrtečním obřím slalomu ve španělské Sierra Nevadě se všichni snowboardisté museli přesunout do Německa. Tam na přípravu neměli prakticky žádný čas. "Jen dlouhá cesta a přijeli jsme sem na závod. Byla tady pro ně úplně nová situace. Závodníci spali maximálně šest hodin," vyprávěl kouč.

Ledeckou k obhajobě triumfu ve Světovém poháru vynesla stabilita výkonů. "Je velmi koncentrovaná a pracuje opravdu den po dni. Možná až moc. Má perfektní soustředění, pracuje na sobě velmi tvrdě. A to je klíč," řekl její trenér.

Je přesvědčen, že je možné, aby česká "obojživelnice" nadále kombinovala snowboard a lyže. "Pokud realizační tým bude pracovat pro Ester a budeme jí dávat nějaké pauzy, tak máme pro příští sezonu velkou šanci udržet stejnou výkonnost ve snowboardu a možná nastane malé nebo i větší zlepšení v lyžování. Uvidíme," dodal Pramsohler.

