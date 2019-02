Ledecká se zlepšila, v tréninku sjezdu byla šestnáctá. A vyrazila pilovat slalom

před 3 hodinami

Den po nevydařeném superobřím slalomu skončila Ester Ledecká ve zkráceném tréninku sjezdu na mistrovství světa v Aare šestnáctá. Další česká lyžařka Kateřina Pauláthová obsadila 36. místo. Druhý trénink na nedělní závod vyhrála Švýcarka Jasmine Fluryová.

Olympijské vítězce v super-G Ester Ledecké v úterý nevyšel při zhoršené viditelnosti závod v této disciplíně, skončila sedmadvacátá a výsledek oplakala. Trénink sjezdu odjela bez většího zaváhání a za Fluryovou zaostala o 1,35 vteřiny. Hned po dojetí spěchala na trénink slalomu před páteční kombinací.

Den po titulu mistryně světa v superobřím slalomu si udělala volno americká hvězda Mikaela Shiffrinová, trénink vynechala i Lindsey Vonnová. Další tréninky sjezdu mají ženy na MS na programu ve čtvrtek a v sobotu.

Trénink sjezdu byl dnes zkrácen. Ženy brzdily před závěrečnou pasáží a cílovým svahem, protože na něm už byl připraven mužský super-G. Ten vyhrál italský lyžař Dominik Paris a potvrdil svou skvělou formu v této sezoně. O stříbro se podělili Rakušan Vincent Kriechmayr a senzačně francouzský veterán Johan Clarey, jenž se stal ve 38 letech nejstarším medailistou v historii sjezdařských šampionátů.

Devětadvacetiletý Paris si dnes ve Švédsku dojel pro největší úspěch v kariéře. Na trať se vydal se startovním číslem tři a po stříbru ve sjezdu ze Schladmingu v roce 2013 získal druhou světovou medaili. V této sezoně Světového poháru byl na stupních vítězů šestkrát včetně zlatého double v Bormiu i triumfu v obávaném sjezdu v Kitzbühelu.

Kriechmayr a Clarey za vítězným Italem zaostali o devět setin sekundy. Daleko k medaili měli Norové včetně hvězdného Aksela Lunda Svindala, jenž se na šampionátu loučí s kariérou.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Muži - super-G:

1. Paris (It.) 1:24,20, 2. Kriechmayr (Rak.) a Clarey (Fr.) oba -0,09, 4. Innerhofer (It.) -0,35, 5. Théaux (Fr.) -0,37, 6. Ferstl (Něm.) -0,39, 7. Roger (Fr.) -0,41, 8. Sejersted (Nor.), Nyman (USA) a Casse (It.) všichni -0,50, …39. Klinský -4,39, 41. Krýzl -5,02, Berndt a Zabystřan (všichni ČR) nedokončili.

Ženy - druhý trénink na sjezd:

1. Fluryová 1:14,13, 2. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) -0,44, 3. Lieová (Nor.) -0,66, …16. Ledecká -1,35, 36. Pauláthová (obě ČR) -3,21.