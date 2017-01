Nechci se zabít, ale kvůli MS do toho jdu. Pauláthová si poprvé zkusí sjezd

před 1 hodinou

Třiadvacetiletou závodnici, která se v elitním seriálu dosud zaměřovala především na obří slalom, čeká sjezdařská premiéra v Garmisch-Partenkirchenu.

Garmisch-Partenkirchen - Lyžařka Kateřina Pauláthová pojede ve Světovém poháru poprvé sjezd. Třiadvacetiletou závodnici, která se v elitním seriálu dosud zaměřovala především na obří slalom, čeká sjezdařská premiéra v Garmisch-Partenkirchenu.

"Beru to jako zkoušku a trénink směrem k mistrovství světa, kde se jede kombinace se sjezdem," uvedla Pauláthová v tiskové zprávě. "Musím se do toho pustit. Nemám žádná velká očekávání, ale nechci se zabít. Musím si věřit, nebezpečnější je brzdit než to nechat jet," prohlásila.

Začátkem roku jela dva sjezdy FIS v Tignes a v jednom skončila pátá. O startu v sobotním závodě v Ga-Pa se definitivně rozhodne po tréninkových jízdách. V německém středisku, kde je v neděli na programu superobří slalom, pojede i Ester Ledecká.

Ve Světovém poháru se Pauláthová zatím třikrát vešla do bodované třicítky, naposledy loni v únoru v kombinaci. V této sezoně startovala ve třech závodech SP, ale klasifikována ještě nebyla.

